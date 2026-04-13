Český vodíkový fond vzdal čekání na pomalý rozvoj oboru. Investuje už jen do obnovitelných zdrojů a baterií
- Bývalý vodíkový premiant prodal svou jedinou oborovou investici.
- Přísná evropská pravidla a vysoké výrobní náklady totiž nadějný trh s tímto plynem prozatím zmrazily.
- Přeorientování na solární byznys sice fond drží v chodu, ale jeho současné výnosy zaostávají za očekáváním.
Tuzemští pionýři v oblasti vodíkového hospodářství odkládají investice do této technologie na neurčito. Fond Henry IF SICAV prodal svůj podíl v chemicko-inženýrské firmě Cheminvest, se kterou měl na rozvoji vodíku spolupracovat. Nyní se chce šéf fondu Ladislav Ornst, který se do povědomí médií dostal před šesti lety díky vodíkovému obchodu desetiletí, zaměřit na obnovitelné zdroje. Stále však věří, že čas vodíku přijde, jen později a v omezené míře.
Podfond Hydrogen2 před pěti lety lákal na budování výroby vodíku a vodíkové infrastruktury. „Budeme mezi TOP 5 hráči na trhu zeleného vodíku v regionu CEE,“ překypoval optimismem informační leták pro investory. Ambiciózní tvrzení se tehdy nejevila jako úplná utopie. První podfond Hydrogen1 totiž právě prodal své hlavní aktivum, tedy americkou továrnu na vodík, tamní společnosti Plug Power za akcie v hodnotě přes miliardu korun.
Následně tyto akcie ještě vystřelily o stovky procent, což transakci ještě více zviditelnilo. Mezi investory do fondu patřili i miliardáři jako Pavel Juříček, Jan Světlík nebo Petr Otava. Mezitím však hodnota této americké firmy opět o více než 90 procent klesla, což pohádkový příběh značně nabourává. Část investorů však mezitím stihla akcie prodat.
