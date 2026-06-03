Zdravotnictví chce přidat 25 miliard, vláda je ale zatím nemá. Tlak na státní kasu sílí z více stran
- Vláda jedná o navýšení platby za státní pojištěnce, na konkrétní částce se stále nedohodla.
- Kdyby bylo peněz méně, byli bychom nuceni omezit péči, varují zdravotníci.
- Vicepremiér Havlíček už připouští nárůst rozpočtového schodku nad letošních 310 miliard.
Plánování státních financí na příští rok se komplikuje, zalátat některé zvětšující se díry a zároveň uspokojit voliče bude ještě obtížnější než letos. Vláda navíc čelí tlaku ze zahraničí. Už příští měsíc bude muset premiér Andrej Babiš vysvětlovat NATO, proč je Česko ve výdajích na obranu nejhorší. A miliardy korun navíc nežádá jen armáda, ale i další rezorty.
Například zdravotnictví plánuje podle pojišťoven a poskytovatelů péče hospodařit s více než šesti sty miliardami korun. Tolik peněz se však na odvodech od firem a zaměstnanců nevybere.
Nemalé peníze si vyžádá i slíbené přilepšení seniorům. Právě zdravotnictví, důchody a také velké infrastrukturní projekty jsou pro koalici hnutí ANO, SPD a Motoristů stěžejní. Její představitelé už nijak neskrývají, že dalšímu nárůstu schodku nad letošních 310 miliard se nevyhnou.
Zvýšení plateb za státní pojištěnce
Zdravotní pojišťovny, nemocnice, zástupci praktických lékařů nebo ambulantních specialistů minulý týden předběžně uzavřeli hlavní části takzvaného dohodovacího řízení. Plyne z nich, že úhrady za péči by měly narůst o dvě až čtyři procenta. Všeobecná zdravotní pojišťovna pak hodlá začít proplácet velmi účinné, avšak drahé léky například na Alzheimerovu chorobu.
V součtu by zdravotnictví příští rok potřebovalo celkem 610 miliard korun, letos má přes 560 miliard. I když se má na pojistném vybrat o něco více prostředků než v tomto roce, 25 miliard podle aktuálních propočtů bude chybět. Do systému veřejného zdravotního pojištění by je musel přisypat stát zvýšením plateb za děti, penzisty a nezaměstnané, tedy za státní pojištěnce.
O přesném čísle se stále debatuje
Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se vyjadřuje opatrně. „Jednání probíhají, samozřejmě musím vnímat, že to řešíme v kontextu celého státního rozpočtu a jeho deficitu na příští rok,“ řekl. Vojtěch už ze svých požadavků o něco slevil, ještě v dubnu žádal přidat třicet miliard korun.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zvýšení plateb za státní pojištěnce nevylučuje. Do debaty je podle ní zapojen i premiér. Konkrétní částku, o níž by si zdravotnictví mohlo polepšit, však neprozradila.
„Minulá vláda nechala zdravotní pojišťovny vyhladovět. Bavíme se tedy o platbě za státní pojištěnce. Musí se tam nalít další peníze, je potřeba upřesnit celkový objem,“ uvedla. A dodala, že opatření by vyžadovalo změnu zákona.
Omezíme péči, varují zdravotníci
Pokud by podmínka 25 miliard korun nebyla naplněna, dosavadní výsledky dohodovacího řízení by spadly pod stůl. „To se ještě nikdy nestalo,“ upozornil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Kvůli nevyjasněné situaci dosud tři z patnácti segmentů péče dohodu s pojišťovnami neuzavřely.
„Je potřeba počítat s tím, že by došlo k omezení péče a její dostupnosti u ambulantních specialistů,“ varoval předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Pokud by se nepodařilo nalézt schůdnou cestu, výši úhrad by stanovilo ministerstvo zdravotnictví pomocí vyhlášky.
Schodek vzroste, míní Havlíček
Zdravotnictví však není jediná oblast, kterou chce vláda podporovat. Polepšit si už od ledna mají i starší senioři. Osmdesátníci mají dostat navíc pětistovku, pětaosmdesátníci tisícikorunu. Podle propočtů rezortu práce a sociálních věcí si to příští rok vyžádá jednotky miliard korun.
Kabinet rovněž hodlá na červencovém summitu NATO ujistit spojence, že Česko bude na obranu dávat alespoň dvě procenta HDP ročně, přičemž v dalších letech zamíří k 3,5 procenta HDP. Že je vláda pod značným tlakem, dokládají úvahy premiéra o prodeji státní akciové společnosti Explosia s možným výnosem 15 až 17 miliard korun. Tyto peníze by však částečně pomohly jen v jednom roce, řešení pro rozvoj armády v dlouhodobém horizontu chybí.
Při projednávání státního rozpočtu na příští rok se bude vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) zabývat také investicemi do připravených jaderných projektů a do dopravní infrastruktury. To jsou podle něj stovky miliard korun. Proto Havlíček podle svých slov nemá problém s tím, aby chystaný deficit přesáhl ten letošní.