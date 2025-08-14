Čuprův Rohlík skupuje elektrododávky nové české automobilky. Dobíjí se úplně jinak, než je běžné
Jednička českého on-line trhu s potravinami Rohlík.cz rozšiřuje svou flotilu dodávek. Do garáží mu nově přibudou ne jen tak ledajaké. Od mladé české automobilky Battswap totiž pořizuje elektrododávky a stanice, v nichž je vozům automaticky vyměněna vybitá baterie za nabitou. Nasadí je hlavně v Praze a velkých městech.
On-line mašina na nákupy Čechů, kterou spoluvlastní byznysmen Tomáš Čupr, nenakupuje poprvé. První elektrododávky pořídila od Battswapu v prosinci. Osmnáct vozů najezdilo během několikaměsíčních testů přes sto tisíc kilometrů a osvědčili se.
„Objednali jsme si další, ve flotile jich tak budeme mít několik desítek a k nim i bateriové stanice. Nové kusy do provozu plánujeme uvést v prosinci tohoto roku,“ říká provozní ředitel Rohlíku Radek Stegbauer. Výši transakce společnosti neuvádí, pravděpodobně se však může pohybovat v řádu desítek milionů korun. Technologii, která má být údajně první taková nasazená do provozu v Evropě, testuje Rohlík v logistickém areálu poblíž Letiště Václava Havla.
Desítky Rohlíkem obrandovaných dodávek sem průběžně a opakovaně přijíždí celý den. Najedou na rampu a vjedou do speciální stanice, která automaticky vymění vybitou baterii za předem nabitou. „Vozy nepřijíždí zcela vybité, v baterce jim zbývá 20 až 30 procent. Takže jsou baterie opět nabité za necelé dvě hodiny. Jedna dodávka Rohlíku se tak přijíždí ‚dobíjet‘ asi čtyřikrát za den,“ popisoval technik z areálu v reportáži e15.
Elektrododávky nejen pro Rohlík.cz
Jedna stanice zvládne obsloužit asi 25 vozidel denně. Ještě důležitější než rychlost dobíjení je však jeho efektivita. Tedy schopnost systému rozeznat, zda je potřeba vyměněné baterie dobíjet rychleji a tedy dráže, protože to aktuální provoz dodávek ve městě vyžaduje, a kdy je naopak výhodnější zpomalit a ušetřit. Na rozvinutí této funkcionality společnosti zatím pracují.
„Dosavadní zkušenosti máme velmi dobré – této technologii věříme a spolupráci s Battswap vnímáme jako produktivní a přínosnou. Nové vozy chceme využívat především ve velkých městech a zároveň dál ladit jejich parametry tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám naší služby,“ dodává Stegbauer. V praxi to například znamená, že bude třeba nové dodávky vybavit chladícími prostory, aby bylo možné některé zboží převážet v náležité teplotě.
Zejména kvůli nižší uhlíkové stopě jsou tyto dodávky podle Stegbauera vhodné hlavně pro městskou logistiku, případně pro příměstské trasy. Otázku, jak vychází náklady na kilometr u těchto dodávek ve srovnání s konvenčními vozy, ponechal Rohlík bez odpovědi.
Pro mladou automobilku Battswap, která oficiálně sídlí v kalifornském Silicon Valley, ale reálně pracuje na výzkumu, vývoji a testech v Česku a v Německu, je spolupráce s on-line prodejcem potravin klíčová. Může totiž výrazně přispět k navýšení výroby. To je pro společnost, která dostala licenci k výrobě aut teprve letos na jaře, zásadní. Za Battswapem stojí byznysmen Radek Janků. Do podniku investoval miliony eur, další prostředky poskytly finanční společnosti sdružující drobnější investory.
Battswap je oficiálním výrobcem dodávek, které zhotovuje spolu s partnerem Nextem nedaleko Šanghaje. Finální montáž a kompletaci vozů provádí v Česku, samotné výměnné stanice produkuje v Norimberku a v Mladé Boleslavi. Výrobní kapacitu může v Číně navýšit na až sto tisíc elektrododávek ročně, pokud ovšem najde dostatek zákazníků. „Do tří let chceme naplnit výrobní kapacitu a dosáhnout obratu na úrovni půl miliardy eur,“ tvrdí Janků, zakladatel a šéf automobilky.
K naplnění velmi ambiciózní vize by mohli přispět potenciální partneři, se kterými má Janků jednat ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Etiopii či Itálii. Na severu poslední zmíněné země například testuje elektrododávky pro svoz odpadu. „Pokud se osvědčí, italský partner by vozy používal pro svoz odpadu v celé zemi,“ říká Janků. Testy mají odhalit například to, jak těžký náklad dodávky uvezou – samotný vůz váží jen asi 1,2 tuny, z toho tvoří 200 kilogramů baterie.
