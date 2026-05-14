ČEZ zvýšil zisk i výhled. Pomohla zima i růst cen energií
- ČEZ v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 13 procent na 14,5 miliardy korun.
- Tržby i EBITDA naopak klesly, hlavně kvůli nižším realizačním cenám elektřiny.
- Firma zároveň zlepšila celoroční výhled, mimo jiné kvůli růstu cen energií.
Energetická skupina ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent, a to vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků tzv. windfall tax, uvedla firma v tiskové zprávě.
Provozní výnosy se naopak o devět procent snížily, dosáhly 85 miliard korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) klesl o 18 procent na 35,3 miliardy korun, podle ČEZ je za tím pokles realizačních cen vyrobené elektřiny. Skupina zároveň oznámila, že navýšila výhled hospodaření na celý letošní rok.
„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí překonaly výchozí očekávání. Přispěl k tomu zejména stabilní provoz výrobních zdrojů, relativně chladná zima a obezřetná nákupní strategie prodejních společností. Po projekčních přípravách se nám podařilo výrazně zvýšit investice do moderní a bezemisní energetiky. Celkem investice dosáhly 16 miliard korun, což znamená meziročně více jak dvojnásobný růst,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Investiční aktivita směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů. Zahájena byla výstavba Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Mělník.
Objem výroby elektřiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl o čtyři procenta na 13,8 terawatthodiny (TWh). Distribuce elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o čtyři procenta na 9,9 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o dvě procenta. Distribuce plynu na území skupiny GasNet stoupla o osm procent na 25,5 TWh. „Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice společnosti Gas Distribution,“ sdělila firma.
Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý letošní rok. Ukazatel EBITDA očekává na úrovni 107 až 112 miliard korun, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. „Hlavním důvodem navýšení výhledu je růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu a růstu tržních cen energetických komodit,“ uvedl ČEZ.
ČEZ je největší energetická firma v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Zbytek vlastní minoritní akcionáři. Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje zestátnění společnosti.
