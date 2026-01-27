Chvaletice pojedou dál. Počerady a Kladno může Tykač zavřít, hlásí ČEPS
- Dlouho očekávané rozhodnutí je venku.
- Provozovatel přenosové sítě ČEPS přišel s kompromisem.
- Část uhelných elektráren podnikatele Pavla Tykače je podle něj nezbytná, druhá část nikoliv.
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS doporučil dočasně zachovat provoz dvou z celkem čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Tu se chystal její majitel Pavel Tykač a energetická skupina Sev.en zhruba na přelomu roku odstavit. Rozhodnutí ČEPS znamená, že se Tykač dočká finanční podpory státu, aby oba bloky mohly nadále fungovat. O výši podpory rozhodně Energetický regulační úřad.
Podle analýzy ČEPS jsou bloky nezbytné pro bezpečný provoz tuzemské elektrizační soustavy. Naopak uzavření elektrárny Počerady a uhelné části teplárny Kladno, které Sev.en rovněž plánuje, provoz sítě neohrozí.
Dopady odstavení elektráren na bezpečný provoz české elektrizační sítě ČEPS hodnotila pro rok 2027, a to ve třech oblastech. Konkrétně se jednalo o analýzy zdrojové přiměřenosti, dostupnosti služeb výkonové rovnováhy a systémové přiměřenosti. Z prvních dvou vyplynulo, že i po odstavení zdrojů Sev.en bude mít Česko dostatek elektřiny i kapacit pro stabilizaci frekvence a zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou.
Analýza systémové přiměřenosti však poukázala na to, že elektrárna Chvaletice má v současnosti nezastupitelnou úlohu v oblasti regulace napětí a jalového výkonu, řízení elektrických toků a obnovy soustavy po výpadku, tedy blackoutu.
Chvaletice jsou nutné kvůli jalovému výkonu
„Pro udržení systémové přiměřenosti je proto nezbytné dočasně zachovat dva bloky této elektrárny do doby realizace navazujících opatření. Jedním z nich je přestavba jednoho z chvaletických bloků na takzvaný synchronní kompenzátor, který umožňuje odebírat jalový výkon,“ vysvětlil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Synchronní kompenzátor je velký a výkonný rotující stroj připojený k síti, který svou setrvačností a regulací okamžitě vyrovnává výkyvy, čímž pomáhá stabilizovat napětí i frekvenci v soustavě.
Úplné odstavení Chvaletic by podle ČEPS mohlo způsobit problémy s regulací napětí v severní části přenosové soustavy, zvýšit riziko přetížení vedení a omezit schopnost obnovit soustavu v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.
Modelování konkrétně ukázalo, že po úplném odstavení Chvaletic by v přenosové soustavě mohlo docházet k přepětí v okolí rozvodny Týnec. Napětí by v krajních případech mohlo dosáhnout až 427 kilovoltů, což překračuje limit stanovený evropským nařízením.
Skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače v závěru loňského listopadu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon dohromady téměř 2400 megawattů, kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 megawattů.
Kolik to bude stát?
Kolik bude podpora pro dva uhelné chvaletické bloky stát, zatím není jasné. Rozhodovat o tom bude Energetický regulační úřad (ERÚ), který nyní bude posuzovat ekonomiku provozu.
Sám Tykač dříve uvedl že případná podpora všech tří zdrojů by vyšla na miliardy korun ročně. Jak propočty zamíchá uznání podpory pouze pro dva bloky, je však složitá matematika, upozorňuje analytik společnosti ENA Jiří Gavor.
„Určitě lze říci, že Chvaletice mají daleko vyšší náklady na palivo než Počerady, a to kvůli vzdálenosti od lomu. Na druhou stranu jsou přece jen o trochu modernější,“ říká Gavor s tím, že rozhodnutí ČEPS považuje za očekávané a nejlepší možné. Podobně se vyjadřuje i poradenská společnosti EGU.
ČEPS v rámci rozhodnutí navrhuje několik technických a investičních opatření, která by v budoucnu umožnily úplné odstavení Chvaletice. Kromě již zmíněné přestavby jednoho bloku elektrárny ve Chvaleticích na synchronní kompenzátor k nim patří instalace nových kompenzačních prvkům, tedy tlumivek. Dalšími je posílení tras v severních Čechách a ověření nových linek, které mají zajistit start ze tmy v provozní praxi.
Podle Svazu Energetiky ČR je pro Česko nyní stěžejní co nejdříve nastavit a schválit podpůrné mechanismy pro nové zdroje, aby mohly následovat nezbytné investice. „Současně se zavedením kapacitních mechanismů se jeví jako vhodné řešení posilování přeshraničního propojení se sousedními zeměmi a větší využití výkonu tepláren, které jsou technicky schopné vyrobit část poptávané elektřiny, ale především dodat systému potřebnou flexibilitu,“ míní Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky.
Mluvčí společnosti Sev.en Eva Maříková uvedla, že se stanoviskem ČEPS skupina musí nejprve podrobně seznámit, a proto jej zatím nebude komentovat.