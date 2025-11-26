Aktualizováno: Tykač zavírá uhelné elektrárny a teplárnu. Problém jsou ceny elektřiny i povolenek
- Podnikatel v energetice Pavel Tykač oznámil uzavření elektráren v Počeradech a Chvaleticích a teplárny s elektrárnou v Kladně.
- Zdůvodnil to vývojem ceny elektřiny a emisních povolenek.
- Celkem odstaví zdroje o elektrickém výkonu 2400 megawattů.
Elektrárny Počerady a Chvaletice a teplárna v Kladně příští rok ukončí provoz. Oznámila to energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Provozy mají elektrický výkon celkem 2400 MW, teplárna navíc tepelný výkon 950 MW.
Ekonomická situace je pro výrobce energie využívající hnědé uhlí velmi nepříznivá, uvedla firma. Energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný, jako například vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů.
„Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů - Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ napsala firma ve stručném sdělení.
Celkem 2000 navázaných míst
Mluvčí skupiny Eva Maříková ve středu řekla, že ve dvou elektrárnách a teplárně dohromady aktuálně pracuje 800 lidí a zhruba 2,5násobek v dodavatelských firmách. Celá skupina zaměstnává 2600 lidí.
Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala dříve. Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.
Elektrárna Počerady na Mostecku má podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon 1050 MW, elektrárna v Chvaleticích na Pardubicku 820 MW a v Kladně má elektrárna výkon 524 MW a teplárna 966 MW.
Sev.en provozuje ještě teplárnu ve Zlíně s instalovaným elektrickým výkonem 64 MW a tepelným 373 MW, která je vybavená fluidními kotly schopnými vedle uhlí spalovat i biomasu a bioplyn. Firma také těží hnědé uhlí v lomu Vršany na Mostecku a pracuje na rekultivacích území po dřívější těžbě uhlí.
Pavel Tykač
Miliardář Pavel Tykač krom energetické skupiny Sev.en nedávno oznámil i koupi poloviny mediálního domu Mafra. Podnikatel je nadále největším přispěvatelem Institutu Václava Klause. Úspěchy slaví i s fotbalem, jeho Slavia si může v novém ročníku Ligy mistrů přijít minimálně na vyšší stovky milionů korun. Tykač dokonce uvažuje o tom, že by z Edenu udělal sídlo celé své skupiny.
Skupina Sev.en se chystá postavit i doposud největší tuzemská bateriová úložiště. Tykač kontroluje přinejmenším nižší jednotky procent v ČEZ a kolem desetiny akcií mu patří v Monetě Money Bank, největší české bance ovládané domácím kapitálem.
Řádově významnější než český trh pro skupinu začíná být světová energetika. Skupuje podíly těžařů, těžební práva, elektrárny a v Austrálii investovala do produkce potaše, používaného jako hnojivo.