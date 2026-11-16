Domácnosti si připlatí 1800 korun. E.ON zdraží elektřinu zákazníkům bez závazku
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- Zdražení se od ledna bude týkat zákazníků E.ON se smlouvou bez závazku.
- Firma doporučuje využívat fixované produkty.
- Energie zdražují i další dodavatelé elektřiny a plynu.
Dodavatel energií E.ON od ledna příštího roku zvýší zhruba půl milionu zákazníkům se smlouvou bez závazku ceny elektřiny. Domácnosti si oproti letošku připlatí několik stovek korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Zákazníků s fixací se zdražování netýká.
MWh elektřiny tak bude v nejběžnější sazbě D02d nově stát 4234 korun s DPH. „Současná úprava je reakcí na vývoj trhu s energiemi. Je nutné si uvědomit, že velkoobchodní ceny elektřiny narostly během tohoto roku o více než 70 procent,“ upozornil místopředseda představenstva E.ON Jan Zápotočný.
V případě běžné domácnosti s roční spotřebou elektřiny 2,2 MWh v distribuční sazbě D02d znamená úprava navýšení celkové roční platby přibližně o 1800 korun včetně DPH. To odpovídá navýšení měsíčních záloh o zhruba 150 až 200 korun podle konkrétní spotřeby domácnosti.
E.ON zároveň doporučil zákazníkům, kteří preferují jistotu a předvídatelnost nákladů, využívat fixované produkty. „Fixace ceny představuje nejjednodušší způsob, jak si zajistit ochranu před budoucími výkyvy na energetických trzích,“ uvedla společnost.
Někteří už zdražili. I opakovaně
Energie postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil například ČEZ. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH, o jednotky procent stoupne také cena plynu.
Energie na dobu neurčitou bude zdražovat také innogy, elektřinu zdraží na 3650 korun za MWh bez DPH a o nižší stovky korun navýší také cenu plynu. Zdražování ceníků elektřiny a plynu o desítky až nižší stovky korun měsíčně na příští rok ohlásila také Pražská plynárenská.
V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy, E.ON nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně.
Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a s ním spojenému omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur (asi 2197 korun), v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur (asi 2435 korun podle tehdejšího kurzu). Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur (zhruba 725 korun podle tehdejšího kurzu) za MWh.