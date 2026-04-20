Dukovany ožívají v plánech. KHNP odevzdala první dokumentaci
- Korejská KHNP odevzdala desítky tisíc stran koncepčního projektu pro dva nové bloky v Dukovanech, čímž splnila první klíčový milník harmonogramu.
- Čeští experti nyní začnou dokumentaci podrobně posuzovat, aby ověřili, zda projekt splňuje tuzemskou legislativu a specifické podmínky lokality.
- Přípravy na místě budoucí stavby postoupily dokončením vrtných prací, přičemž předání celého staveniště korejské straně je naplánováno na rok 2029.
Korejská společnost KHNP dokončila koncepční projekt pro dva jaderné bloky dukovanské elektrárny, jejichž bude hlavním dodavatelem. Jde o první stupeň projektové dokumentace nové elektrárny. Čeští odborníci budou nyní dokumentaci posuzovat a připomínkovat. Po schválení začne KHNP pracovat na úvodním projektu, který podrobněji rozpracuje technická řešení jednotlivých systémů. Hotový má být podle harmonogramu příští rok, sdělila Alice Horáková, mluvčí společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je investorem nového jaderného zdroje.
„Tento důležitý dokument, od kterého se budou odvíjet další stupně projektové dokumentace, jsme obdrželi v termínu dle smluvního harmonogramu. Nyní jej budeme několik týdnů podrobně pročítat, připomínkovat a projednávat s jeho autory,“ uvedl ředitel technického útvaru EDU II Viktor Černý. Doplnil, že posouzení se jen v EDU II věnuje přibližně 60 lidí a další desítky lidí ve firmě Energoprojekt Praha. Na korejské straně připravovaly koncepční projekt stovky lidí.
Desítky tisíc stran
Dokumentace koncepčního projektu obsahuje desítky tisíc stran, kromě textové části i výkresy a schémata pro elektrárnu jako celek a její jednotlivé systémy. KHNP do něj zapracovala několik desítek tisíc požadavků. Je to první stupeň projektové dokumentace, který popisuje celkové řešení elektrárny včetně všech úprav oproti standardnímu projektovému řešení bloků APR1000. Úpravy vzešly z nutnosti zohlednit českou legislativu, specifické podmínky místa a požadavky investora.
Schválení koncepčního projektu EDU II je podmínkou pro pokračování další fáze projekčních prací. Završená bude příští rok schválením úvodního projektu, který rozpracovává technická řešení do většího technického detailu a je zásadním zdrojem informací pro licenční a povolovací procesy, uvedla mluvčí.
Minulý týden skončily v Dukovanech vrtné práce na místě, kde mají nové bloky vzniknout. Na přibližně 200 hektarech pozemků udělali geologové za osm měsíců v součtu přes 13 kilometru vrtů. Vzorky získané při geologickém průzkumu v současnosti testují laboratoře v Česku a v Itálii. Korejské společnosti by chtěla EDU II předat celé staveniště v roce 2029. Novinářům to minulý týden řekl generální ředitel EDU II Petr Závodský.
První nový dukovanský blok by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Elektrárna Dukovany teď má čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.