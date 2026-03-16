Dva ropovody obcházejí Hormuz. Ropný šok ale samy odvrátit nezvládnou
- Uzavření Hormuzského průlivu obrátilo pozornost trhu k saúdskému ropovodu Petroline a emiratskému ADCOP.
- Jejich kapacita ale nestačí nahradit běžný provoz přes Hormuz a navíc ji ohrožují další útoky na energetickou infrastrukturu.
- Trh proto dál počítá s rizikem omezení těžby, růstu zásob i silné volatility cen ropy.
Uzavření Hormuzského průlivu obrátilo pozornost trhu ke dvěma ropovodům, které umožňují vyvážet část ropy z Perského zálivu i bez využití této klíčové námořní trasy, píše web CNBC. Jde o saúdskoarabský systém East-West Pipeline, známý také jako Petroline, a o emirátský ropovod ADCOP spojující Habshan s přístavem Fudžajra.
Saúdský Petroline vede napříč zemí od východního pobřeží u Abqaiqu až k rudomořskému přístavu Janbú a po nedávném rozšíření má mít kapacitu až sedm milionů barelů denně. Menší emirátský ADCOP běžně přepraví kolem 1,5 milionu barelů denně, krátkodobě ale může jeho kapacita dosáhnout zhruba 1,8 milionu barelů.
Pro oba státy je zásadní, že tyto trasy obcházejí Hormuzský průliv, který je od konce února zablokovaný po úderech USA a Izraele na Írán a následných íránských útocích na lodě v oblasti.
Ani tyto alternativy ale plně nenahradí běžný provoz přes Hormuz, kudy standardně proudí téměř 20 milionů barelů ropy denně. Analytik společnosti Kpler Naveen Das řekl CNBC, že Spojené arabské emiráty už využití ADCOP navyšují a ropovod je nyní podle odhadů vytížen asi ze 71 procent. To znamená, že zbývá určitá rezerva, zároveň však existuje riziko dalších útoků na energetickou infrastrukturu, které může reálnou kapacitu omezit.
Právě bezpečnostní situace je podle trhu stále větší problém. Státní společnost ADNOC měla po požáru v areálu uzavřít i rozsáhlou rafinerii Ruwais, která zvládá zpracovat až 922 tisíc barelů ropy denně. To ukazuje, že i když lze část suroviny vyvézt mimo Hormuz, zpracované produkty zůstávají na tankerové dopravě přes průliv z velké části závislé.
Podle analytiků tak může dojít k omezení provozu rafinérií, hromadění zásob a nakonec i ke škrtům v těžbě. „Čím déle konflikt potrvá, tím více se budou plnit sklady a nezbude než omezit produkci,“ uvedl analytik společnosti Marex Sasha Foss.
Ten zároveň varoval, že výraznější omezení těžby v Saúdské Arábii nebo ve Spojených arabských emirátech by mohlo tvrdě zasáhnout globální ropný trh. Ceny ropy proto zůstávají mimořádně rozkolísané — po růstu Brentu téměř ke 120 dolarům za barel se trh následně vrátil níž, další útoky v Perském zálivu ale drží nervozitu dál vysoko.