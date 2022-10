Elektřina až na jeden rok. Miliardář Svozil staví největší bateriové uložiště | E15.cz

Průměrná česká domácnost by si s takovým množstvím elektrické energie vystačila až celý jeden rok. Zakladatel a vlastník společnosti Fenix Group Cyril Svozil teď ve spolupráci s dceřinou firmou Aers řízenou jeho synem dokončuje u svého výrobního areálu v Jeseníku největší bateriové úložiště v Česku o kapacitě 2,9 megawatthodiny. Sloužit by mělo od příštího roku. Ještě větší úložiště plánuje v budoucnu postavit společnost SUAS Group, sesterská firma Sokolovské uhelné, u obce Vintířov na Sokolovsku. Mělo by mít kapacitu až 4,77 megawatthodiny.