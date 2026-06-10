Energetický šok z války s Íránem brzdí Německo. Ekonomové varují před recesí
- Německu hrozí technická recese.
- Ekonomové kvůli dražším energiím zhoršili výhled růstu.
- Slabší výkon Německa může dopadnout i na české firmy.
Německá ekonomika by se kvůli energetickému šoku způsobenému americko-izraelskou válkou s Íránem letos mohla propadnout do technické recese. Podle agentury Reuters to uvádějí ekonomové z berlínského Německého institutu pro výzkum hospodářství (DIW).
Hospodářský výhled největší evropské ekonomiky na letošní rok proto snížili na polovinu. Pod pojmem technická recese se rozumí pokles hrubého domácího produktu (HDP) ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Samotný pojem recese se používá šířeji. Označuje se jím nejen pokles HDP, ale i zhoršení dalších ukazatelů, jako je nárůst nezaměstnanosti, pokles spotřeby nebo nižší investice.
Výhled je horší, než se čekalo
DIW nyní očekává, že německá ekonomika letos vykáže růst o 0,5 procenta a v roce příštím o 0,8 procenta. To je zhruba o půl procentního bodu méně, než předpokládali na začátku roku.
Analytici DIW odhadují, že ve druhém i ve třetím čtvrtletí se bude snižovat produkce, stabilizovat by se měla teprve ke konci roku. Připomínají, že dražší ropa a plyn zvyšují spotřebitelské ceny, oslabují kupní sílu domácností a zvyšují nejistotu pro firmy.
„Šok z cen energií znatelně zpomaluje oživení – ale nezažíváme opakování let 2022/23,“ uvedla vedoucí prognóz DIW Geraldine Danyová-Knedliková. Dodala, že dodávky energií zůstávají bezpečné a že Německo je méně závislé na dovozu fosilních paliv než po začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022.
Německá ekonomika, na níž je závislá řada českých firem, se od pandemie covidu-19 snaží znovu nabrat dech. Její model založený na exportu brzdí sílící konkurence z Číny a už dříve rostoucí ceny energií. Loni HDP Německa vzrostl o 0,2 procenta, čímž se ekonomika těsně vyhnula recesi z předchozích dvou let. Ekonomika České republiky loni vykázala růst o 2,6 procenta.