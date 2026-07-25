Zpátky na koleje. Lidé po celém světě podléhají kouzlu pomalého cestování vlakem
- V Británii je železnice nejpopulárnější za více než sto let.
- Američané volí dlouhou cestu po kolejích, Amtrak zažívá boom.
- Nabídka luxusních vlaků v Evropě i exotice se rozrůstá.
Dlouhé dekády kralovalo cestovním prostředkům letadlo, které turisty za pár hodin dostalo do exotiky daleko od domova. Snaha vymanit se z uspěchané doby v kombinaci s geopolitickou nestabilitou i klimatickými snahami teď vrací na výsluní železnici. Lidé nostalgicky volí luxusní prostředky a trasy po vzoru literatury, filmů a monarchů, velké popularitě se ale v mnohých zemích těší i zcela obyčejné vlaky. Například v Británii se na kolejích za poslední rok uskutečnilo nejvíce cest za více než století.
Cestující mezi dubnem 2025 a březnem 2026 po železniční síti Anglie, Walesu a Skotska podnikli 1,83 miliardy cest, což je nejvyšší počet od roku 1920. Meziročně jde o nárůst o šest procent. Částečně je to dáno ještě doznívajícím návratem pasažérů po pandemii, k popularitě ale přispívá i nová infrastruktura a jiný systém jízdenek. Nehezkou stránkou statistik je však rostoucí nedochvilnost britských vlaků, která byla nejvyšší od covidu. Jen dvě třetiny spojů ve sledovaném období dojely přesně.
Některé evropské země čekají další růst zájmu
„Vzhledem k tomu, že železnici využívá stále více lidí, je důležité se neúnavně zaměřovat na zajištění co nejpřesnější a nejspolehlivější železniční dopravy,“ řekl The Independent Graham Richards z britského Úřadu pro železnici a silniční dopravu (ORR). „V budoucnu budeme jednoznačně potřebovat větší kapacitu a musíme počítat s neustále rostoucím počtem uživatelů železnice, a to jak osobní, tak nákladní,“ tvrdí i Darren Caplan z Railway Industry Association.
Roste i popularita dálkových spojů. Eurostar, který zajišťuje spojení mezi Británií, Francií, Belgií a Nizozemskem, minulý měsíc ohlásil, že mu v uplynulém roce stoupla přeprava o tři procenta na dvacet milionů cestujících. Zejména trať z Londýna do Amsterdamu zaznamenala zvýšení zájmu téměř o pětinu. „Naše výsledky za rok 2025 ukazují silnou poptávku po cestování s Eurostar a lákadlo vysokorychlostní přeshraniční evropské železniční dopravy,“ komentovala čísla šéfka operátora Gwendoline Cazenaveová.
Za letošek by mohly být výsledky ještě lepší. V době propuknutí konfliktu na Blízkém východě a velké nejistoty v letecké dopravě rostly prodeje jízdenek Eurostar a mnozí Britové plánovali, že se vydají na kontinent vlakem. Nejde však jen o obyvatele království. Belgie nedávno hlásila růst zájmu o mezinárodní železniční cesty o šest procent.
Americký Amtrak zažívá své nejlepší časy. |
„V naší zemi je obrovský zájem o vlaky. Osobní doprava se od roku 2019 zvýšila o 18 procent na vysokorychlostních tratích a o čtyřicet procent v regionálních expresních vlacích a tento trend bude pokračovat,“ uvedl v červnu podle International Railway Journal francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot.
Mezinárodní železniční unie (UIC) sdělila, že globálně loni vzrostla osobní přeprava vlaky o 4,5 procenta, v Evropě pak o 1,5 procenta. Trend však byl v jednotlivých zemích nevyrovnaný. Velké nárůsty hlásily zejména Portugalsko, Polsko a Maďarsko. Některé země včetně Česka a Slovenska se však stále nevrátily na předcovidovou úroveň.
Američané se zklidňují na kolejích
Solidní nárůst poptávky o 5,5 procenta loni zaznamenala podle UIC i americká železniční společnost Amtrak. Vykázala tak více cestujících a vyšší tržby než kdykoli předtím ve své 54leté historii. „Po nesčetných letech napříč zemí jsem se nedávno rozhodla vydat se malebnou trasou z Los Angeles do Chicaga vlakem Southwest Chief společnosti Amtrak,“ popsala svůj zážitek novinářka Business Insideru Kelsey Vlamisová.
„Několikadenní cesta vlakem stála téměř čtyřikrát tolik než let a trvala asi o 38 hodin déle. Ale také přinesla úchvatné výhledy na poušť, společné jídlo s cizími lidmi a partie šachů s manželem. Po všem už plánuji naši další dlouhou cestu vlakem,“ vylíčila s tím, že radost z cestování vlakem zjevně znovu objevuje i řada dalších Američanů. „S tím, jak jsou silnice přeplněnější a letecké společnosti zvyšují poplatky, se stále více cestujících obrací k vlakům jako ke klidnější alternativě. Zároveň je v souladu s rostoucím zájmem o cestování s nižšími emisemi a zážitky,“ je přesvědčena Vlamisová.
Nostalgie láká cestující do vlaků Golden Eagle. |
Na rostoucí oblibu cestování vlakem jakožto klidného zážitku poukázal i online cestovní plánovač Rome2Rio ve své zprávě o letošních cestovních trendech. „Vlaky letos nejsou jen dopravním prostředkem. Jsou součástí zážitku. Sociální média proměnila cestování vlakem v možnost pochlubit se. Od alpských tras ve Švýcarsku až po luxusní železnici v jihovýchodní Asii cestovatelé volí zážitek před rychlostí,“ tvrdí web.
Noční dálkové vlaky podle něj umožňují šetřit denní čas a peníze za hotely. Takzvané scénické vlaky zase nabízejí skvostné výhledy a turisté díky nim mnohem lépe poznají krajinu i místní život. „Místo přeskakování z jedné země do druhé cestovatelé objevují destinace do hloubky prostřednictvím propojených cest,“ podotýká web.
Drahý luxus i běžné malebné tratě
V Evropě se dá objevit řada železničních pokladů. Na jaře například zahájil provoz luxusní vintage vlak z Madridu do andaluské Sevilly. Sedmidenní trasa zahrnuje zastávky v Cádizu či Córdobě. Cestující si mohou prohlédnout památky, dopřát si dny na pláži, místní jídlo i kulturu. Vlak je vybaven renovovanými vagony, které používala britská královská rodina na svých cestách po Francii mezi Azurovým pobřežím a Calais.
Na luxusní vlaky lze sednout i v exotických destinacích včetně Afriky. |
Minulé léto vyjel Britannic Explorer, který provozuje společnost Belmond, součást impéria LVMH. Pasažérům umožňuje obdivovat pobřeží Cornwallu, malebné vesnice a dramatická údolí Walesu a krajinu Jezerní oblasti. Belmond stojí i za vlakem Venice Simplon-Orient-Express, který nyní nabízí nové spojení z Paříže na jižní pobřeží Itálie. Další italskou možností je La Dolce Vita Orient Express, jenž láká na osm tras.
Luxusní vlaky ale pronikají i do exotiky, SJourney například od prosince 2024 nabízí několikadenní cesty po Vietnamu. Golden Eagle letos provozuje 22denní cestu Hedvábnou stezkou mezi Pekingem a Taškentem v Uzbekistánu se zastávkami v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a v Turkmenistánu.
Průjezd savanou jižní Afriky pak skýtá Rovos Rail. Letošní novinkou je dvoutýdenní trasa Copper Trail dlouhá přes tři tisíce kilometrů mezi Viktoriinými vodopády a přístavem Lobito v Angole.
Média i samotní cestující se v poslední době ale předhánějí v atraktivních tipech i pro turisty s mnohem nižším rozpočtem. Patří mezi ně Bernina Express v Alpách, West Highland Line ve Skotsku, Bergensbanen v Norsku, Treno Natura v Toskánsku, malodráha Buckower Kleinbahn v Braniborsku nebo trasy mezi Vídní a Záhřebem a Bělehradem a Barem na černohorském pobřeží Jadranu.