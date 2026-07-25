Okamura v Číně odepsal evropské automobilky. Přesvědčila ho návštěva jediné továrny
- Tomio Okamura při návštěvě Číny vyzkoušel vozy značky Zeekr ze skupiny Geely.
- Ocenil jejich technologie, komfort a výbavu.
- Evropské automobilky podle něj čínský náskok už jen obtížně dohánějí, píše Auto.cz.
Čínské automobilky před evropskou konkurencí získaly výrazný technologický náskok. K takovému závěru dospěl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura během své návštěvy Číny, kde si prohlédl provoz společnosti Geely a vyzkoušel si také automobily její prémiové elektrické značky Zeekr.
Okamuru zaujalo především technologické vybavení vozů, jejich interiéry a nabízený komfort. „Schválně, běžte se posadit. Je to fakt na vysoké úrovni,“ řekl po vysednutí z vozu Zeeker pro server iDnes.cz.
Geely patří mezi největší čínské automobilové skupiny. Vedle značky Zeekr ovládá také švédskou automobilku Volvo a britského výrobce sportovních vozů Lotus. Zeekr v rámci skupiny zastává roli prémiové značky zaměřené na elektromobily a nabízí například modely 001 nebo velkoprostorový vůz 009.
Čínský výrobce se snaží evropské zákazníky oslovit vysokým výkonem, rychlým nabíjením, dlouhým dojezdem a bohatě vybavenými interiéry. Právě kombinace těchto vlastností na Okamuru podle jeho vyjádření zapůsobila natolik, že evropskému automobilovému průmyslu přisoudil roli technologického opozdilce.
„Po prohlídce společnosti Geely je zřejmé a shodujeme se tady na tom s celou delegací, že Evropa v tomto směru holt zaspala a že teď už není otázka, jestli předehnat čínské technologie, ale spíš otázka, jak se jim vůbec přiblížit,“ řekl Okamura serveru iDnes.cz.
Výrok je pozoruhodný také s ohledem na to, že Okamura v Česku jako předseda Sněmovny využívá služební BMW řady 7. Právě německé prémiové značky přitom dlouhodobě patřily k měřítkům automobilového luxusu a technické vyspělosti. Nyní jim stále silněji konkurují čínští výrobci, kteří sázejí zejména na elektromobilitu, software a rychlejší vývoj nových modelů.
Samotná návštěva showroomu nicméně nedává odpověď na otázku, jak si čínské automobily povedou při dlouhodobém provozu nebo zda se dokážou ve větším měřítku prosadit mezi evropskými zákazníky. Ukazuje však, že technologický postup čínských značek už nepřehlížejí ani evropští politici.