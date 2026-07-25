Známý krkonošský pivovar expanduje. Jeho vlastník, pražský developer, buduje velkou gastroskupinu
- Krkonošský minipivovar Trautenberk expanduje do Trutnova, kde otevřel celoroční provoz v areálu Bojiště.
- Jeho vlastník, investor Martin Kulík, propojuje gastronomii, development a cestovní ruch.
- Nový pivovar nabízí restauraci, rychlé bistro i formát T-Drive pro řidiče, cyklisty a turisty.
Krkonošský minipivovar Trautenberk, jenž si vybudoval jméno na hřebenech nejvyšších vrcholků republiky, se pouští do expanze do krkonošského podhůří. Své pivo a upravený gastronomický koncept sváží z hor do Trutnova. Jako své nové útočiště si vybral ikonický, avšak historicky spíše nárazově využívaný areál Bojiště, který doposud ožíval hlavně během letních hudebních festivalů. Nový multifunkční komplex propojující klasickou restauraci, rychlé bistro a formát T-Drive zahájil oficiální celoroční provoz letos v červnu.
Za úspěšným příběhem krkonošské značky stojí pražský developer a investor Martin Kulík. Ten není v pivovarském byznysu žádným nováčkem a expanze Trautenberku zapadá do jeho dlouhodobé strategie propojování kvalitní gastronomie, nemovitostního developmentu a cestovního ruchu. Investice do nového pivovaru v Trutnově ho vyšla na vyšší desítky milionů korun.
Kulík na sebe na pivovarské mapě poprvé výrazněji upozornil v Praze, kde stál jako spoluinvestor u zrodu pivovaru Hostivar. Na koncept, jenž se v pražské Hostivaři osvědčil, zkusil posléze navázat v roce 2015 přímo na Pomezních Boudách v Malé Úpě, kde ze zchátralé Tippeltovy boudy vybudoval moderní designový pivovar Trautenberk s ubytováním. Ten se rychle stal jedním z hlavních center turistického ruchu v horních Krkonoších a nyní dodává i do provozů mimo horskou oblast.
Kulíkovy podnikatelské aktivity jsou sice v tomto regionu silně spjaty s investicemi do horské infrastruktury, aktuální sestup do podhůří však ukazuje snahu o oživení nejen hor, ale také regionu, jenž k nim bezprostředně přiléhá. „Cílem je oslovit novou městskou klientelu, oživit pomyslnou gastromapu v nížině a přinést do oblasti zbrusu nový koncept,“ tvrdí Kulík, který provozuje i pivovar Spojovna na pražském Chodově nebo pivovar v Mostě.
Sázka na dvourychlostní zóny
Pro samotnou značku má příchod do Trutnova také silný marketingový a historický podtext, jelikož horské pivo se jmenuje právě po jeho zakladateli Albrechtovi von Trautenberg, podle něhož neslo německé jméno Trautenau.
Nový pivovar Trautenberk v Trutnově |
Nový pivovar však nezaujme pouze historií, nýbrž i celým konceptem, kdy je samotný projekt v areálu Bojiště vymyšlený tak, aby dokázal logisticky i gastronomicky obsloužit různé typy zákazníků v průběhu celého dne. Hlavní restaurační část sází na poctivou českou kuchyni v moderním a odlehčeném pojetí, steaky a na lokální sladké speciality, přičemž vzdušnému interiéru dominuje rozsáhlá stěna s originální malovanou mapou Trutnova a Krkonoš z dílny ilustrátorky Ilony Polanski známé mimo jiné z dua Tomski & Polanski, která ilustrovala české vydání knih o Harry Potterovi. Restaurace funguje sedm dní v týdnu s prodlouženým víkendovým provozem do pozdních večerních hodin.
V těsném sousedství pak funguje formát rychlého bistra doplněný o koncept T-Drive, který míří primárně na lidi v pohybu, řidiče a cyklisty, popřípadě na turisty mířící na hory. T-Drive nabízí ranní kávu, snídaně a klasická hotová jídla s denní provozní dobou od sedmi ráno do pěti odpoledne. „Součástí bistra je T-drive okénko pro nákup občerstvení z auta a v části s lavicemi kiosek s výčepem,“ řekla ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.