Hladová AI luxuje trh s turbínami. České energetické sny narážejí na lhůty a uhelné uvíznutí
- Transformace evropské energetiky narazila na velkou překážku.
- Obří spotřeba elektřiny datových center umělé inteligence prudce zvýšila poptávku po turbínách do plynových elektráren.
- Na ty se nově čeká až sedm let a zájem žene vzhůru i cenu.
Česká energetická koncepce vedle jádra spoléhá i na plynové elektrárny. Právě ty mají fungovat jako záloha obnovitelným zdrojům a přinést potřebnou flexibilitu během roku. Minimálně tři velké projekty budou potřeba již na začátku příští dekády. Předpokládá se, že nebude problém je rychle postavit.
Agentura Bloomberg ale vydala rozsáhlý materiál, který vysvětluje, že výstavba plynových elektráren přece jen nebude v dalších letech prakticky nikde na světě snadná. Projekty v hodnotě skoro 10 bilionů korun se budou zpožďovat nebo rovnou rušit. Největší problém mají mít méně vyspělé země a menší projekty. Třeba americká energetická společnost NextEra Energy uvádí, že v roce 2021 byly náklady na paroplynovou elektrárnu zhruba 800 dolarů za kilowatt. Nyní má jít o 2600 až 2800 dolarů.
Kvůli dodacím lhůtám a cenám se tak podle agentury Bloomberg děje to, že se raději prodlužuje životnost uhelných elektráren, které se původně měly odstavit z provozu.
Každý chce turbínu
Zájem o plynové turbíny je vysoký už kvůli globální transformaci energetiky. Řada států sází na zemní plyn jako na náhradu uhlí. Nyní se ale přidal fenomén umělé inteligence. Ten už naplno pocítili lidé například v cenách počítačů, protože datová centra vykoupila na roky dopředu kapacity na výrobu pamětí i grafických čipů.
V cenách elektřiny to už pociťují i lidé, kteří žijí v blízkosti datových center. Právě snaha rychle rostoucí potřebu elektřiny pokrýt zvyšuje poptávku po výstavbě nových plynových elektráren i po potřebných turbínách. Mezinárodní energetická agentura předpokládá, že do konce dekády budou datová centra spotřebovávat 945 terawatthodin elektřiny ročně. To je zhruba dvanáctkrát více než spotřeba průmyslu v Česku.
Goldman Sachs předpokládá, že v USA bude 60 procent spotřeby datových center pokryto právě paroplynovými elektrárnami. Potíž je ale i v tom, že obor prošel v posledních dekádách výraznou konsolidací. Prakticky tři čtvrtiny světové produkce ovládají jen tři společnosti: GE Vernova, Siemens Energy a Mitsubishi Power. Dříve bylo velkých světových producentů osm.
Sedmileté dodací lhůty
Stačí se pak podívat na ceny akcií této trojice – za poslední dva roky se znásobily. Siemens Energy investoři oceňují dokonce desetkrát více než před dvěma lety. Hodně napoví i loňské výsledky těchto firem. GE Vernova měla do konce roku 2025 objednávky za 150 miliard dolarů. Šéf firmy Scott Strazik očekává, že mají vyprodáno do konce roku 2030. A to i přesto, že investují 300 milionů dolarů do navýšení výrobních kapacit. Siemens Energy hlásí objednávky za 146 miliard dolarů. Jen Mitsubishi Power zatím uvádí, že by se našla nějaká kapacita – ale až v roce 2028, jinak je třeba počítat s dodací lhůtou pět až sedm let.
Do rozšiřování výroby se žádná z firem, ale nevrhá bezhlavě. Agentura Bloomberg uvádí, že výrobci jsou dnes vybíravější. Preferují zakázky s menším rizikem, tedy u velkých odběratelů s finančním zázemím a ve vyspělých zemích s jasnými pravidly, která se výstavby plynových elektráren týkají. Největší potíže se tak týkají například Asie. Zákazníci navíc musejí zaplatit nevratné poplatky za rezervaci výrobních kapacit. Výhodu pak mají elektrárny právě pro velká datová centra, protože za nimi stojí obří technologické společnosti.
Střežené know-how
Výroba turbín se dá přirovnat k výrobě proudových leteckých motorů. Potřebné know-how a zázemí má jen málo společností. Je extrémně složité, aby se na takovém trhu prosadil někdo další. Vysoká poptávka tak směřuje část investorů k menším výrobcům turbín.
Mezi nimi je i korejská společnost Doosan. Ta nedávno oznámila další americké zakázky a zmínila i to, že velká trojice výrobců zkrátka nestíhá, což přináší novou příležitost. Právě tato firma má ve svém plzeňském závodě Doosan Škoda Power vyrábět i první turbínu potřebnou pro dostavbu Dukovan. Také v Plzni se mají vyrábět plynové turbíny, a to právě kvůli stávající situaci na trhu.
Podle březnového představení investorům se zatím počítá s turbínami střední velikosti, což v případě Doosanu znamená výkon 90 megawattů, a česká produkce by mohla začít v roce 2028. U větších turbín se počítá dál s tím, že základ produkce bude v Koreji. Čínští výrobci vyrábějí (zatím) na základě licencí a s pomocí expertů právě od velké trojky.