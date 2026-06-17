Hledá se dodavatel chladicích věží pro Dukovany II. Stavba postupuje do další fáze, začne i výcvik operátorů
- Dukovany drží harmonogram a přípravy na nové bloky pokračují podle plánu.
- KHNP brzy vypíše tendr na chladicí věže, další zakázky míří i k českým firmám.
- Na podzim začne výcvik operátorů, stavba má odstartovat v roce 2029.
Společnost KHNP vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení na dodávku chladicích věží pro dva nové bloky v Dukovanech. Na podzim by měl začít výcvik budoucích operátorů elektrárny. Letos by mělo být hotové zadání pro archeologický průzkum lokality, jenž bude předcházet výstavbě a bude dokončená administrativní budova firmy Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je investorem nového jaderného zdroje. Přípravy na stavbu bloků rok od podpisu smlouvy s jihokorejskou KHNP, jež bude bloky stavět, postupují podle harmonogramu.
Nynější přípravná fáze projektu zahrnuje především vypracování projektové a licenční dokumentace, získání všech povolení a zajištění potřebné infrastruktury pro zahájení stavby. S tím se počítá v roce 2029.
„Během uplynulých 12 měsíců jsme mimo jiné zvládli zrealizovat kompletní geotechnické průzkumy v lokalitě a zpracovat první fázi projektové dokumentace. Začalo se s odbornou přípravou personálu, usilovně pracujeme na licenční a povolovací dokumentaci,“ uvedl generální ředitel EDU II Petr Závodský. První stupeň projektové dokumentace, tedy koncepční projekt, předala KHNP letos v dubnu. Popisuje celkové řešení elektrárny.
Členové Týmu Korea v koordinaci s obcemi začali mapovat možnosti pro ubytovací kapacity v regionu. Při největším souběhu prací se na staveništi obou bloků bude pohybovat přibližně 10 000 pracovníků, uvedla EDU II. Pokračují přípravy dopravní infrastruktury, zejména v trase pro přepravu nadrozměrných a těžkých součástí.
Také druhá polovina letoška přinese několik významných milníků, uvedla společnost. Na zakázce, která se bude týkat chladicích věží, by se mohly významně podílet české firmy. Jde o technologii kombinující mokré a suché chlazení s cílem snížit na minimum odběr vody pro chlazení elektrárny, uvedla mluvčí. Do konce roku by také měly být vyhlášené první tendry na subdodávky pro KHNP v pomocných materiálech a vybavení.
Některé české společnosti už zakázky získaly, připomněla EDU II. Firma ČEZ Energetické projekty prováděla geotechnické průzkumy, plzeňská Doosan Škoda Power má zakázku na dodávku a výrobu turbogenerátorů, Energoprojekt Praha poskytne odborné konzultační služby pro licencování a bezpečnostní analýzy a bude se podílet na zpracovávání projektové dokumentace. KHNP spustila registrační systém pro potenciální dodavatele a partnerský program pro české a korejské dodavatele.
Na podzim by měl začít výcvik budoucích operátorů elektrárny, který potrvá několik let. Díky nové administrativní budově u dukovanské elektrárny bude mít EDU II v lokalitě zázemí pro řízení projektu. Jedno z šesti pater bude pro pracovníky KHNP. Společnost EDU II zaměstnávala koncem května 267 lidí.