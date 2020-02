Jaderná elektrárna Dukovany slaví 35 let | E15.cz

Před 35 lety, 12. února 1985, se hodinu před půlnocí rozběhla v prvním reaktoru JE Dukovany vůbec první řetězová štěpná reakce v Česku. Té ale předcházely roky příprav. Stavba nukleární elektrárny na jihu Moravy byla zahájena už v roce 1977. Na plný výkon jel reaktor od března 1985 a v listopadu téhož roku byl uveden do trvalého provozu.

Historie Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku sahá k počátku 70. let minulého století, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jaderných elektráren.

V prvním případě to byla elektrárna v Jaslovských Bohunicích na Slovensku (první atomová elektrárna v Československu) a ve druhém Dukovany na jižní Moravě. Výstavba dukovanské elektrárny byla zahájena v roce 1978, poslední čtvrtý blok byl uveden do provozu v roce 1987.

Dukovany s instalovaným výkonem 2040 megawattů (MW) pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. ČEZ má strategii provozování čtyř jejích bloků přibližně do roku 2035 a prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Přitom v době spuštění elektrárny odhadovali jaderní inženýři její životnost na třicet let.

Loni v srpnu vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Stavba pátého bloku by měla být podle ministra průmyslu Karla Havlíčka zahájena do roku 2030.