Blíží se konec období fosilních paliv, tvrdí šéf IEA | e15.cz

Svět je na začátku konce období fosilních paliv, poptávka po ropě, zemním plynu a uhlí dosáhne vrcholu ještě před rokem 2030. Listu Financial Times (FT) to řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Agentura podle něj ve svém nejnovějším výhledu příští měsíc odhadne, že spotřeba tří hlavních fosilních paliv začne klesat už v tomto desetiletí, a to díky rapidnímu nárůstu obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozů.