Ceny solárních panelů loni pokračovaly v poklesu z posledních let, v loňském roce za ně zákazníci zaplatili o 11 procent méně. Letos se však pokles cen zřejmě již zastaví, důvodem je zdražení některých materiálů a dosavadní silná poptávka. Vyplývá to z analýzy českého distributora Raylyst vycházející z velkoobchodních cen největších globálních výrobců pro český trh. Celkově bylo loni podle dat Solární asociace v tuzemsku zprovozněno 44593 nových fotovoltaik, instalovaný výkon činil 967 megawattů (MW).

Ceny fotovoltaických panelů klesají už dva roky, přičemž v roce 2023 spadly o rekordních 51 procent. Loňský pokles tak byl podle analýzy výrazně pomalejší. Cena za watt peak, tedy nominální špičkový výkon solárního panelu v laboratorních testech, se tak nyní na tuzemském trhu pohybuje mezi jedním a dvěma eurocenty.

Zlevňování panelů je podle odborníků výsledkem obchodní války na trhu a snahy čínských výrobců i řady evropských distributorů o vyprázdnění svých skladů. "Obě strany se v době solárního boomu maximálně snažily zajistit dostatečně širokou a dostupnou nabídku produktů.

Vzhledem k tomu, jak rychle se ale technologie v obnovitelné energetice vyvíjí, pak řadě z nich zůstaly na skladech produkty, které byli někdy nuceni prodávat dokonce pod cenou,“ vysvětlil situaci manažer společnosti Raylyst Solar Michal Petřek. Pro některé firmy, které nedokázaly na vývoj na trhu pružně reagovat, mohl být tento trend podle něj i fatální. Dalším faktorem, který přispěl k pádu cen, bylo zlevňování polykrystalického křemíku.

Letos to ovšem podle firmy Raylyst vypadá, že snižování cen je alespoň dočasně u konce. Velký vliv na to má zásadní vyprázdnění skladů čínských dodavatelů, kteří jsou nyní připraveni distribuovat nové technologie i nové šarže stávajících modelů. Tyto panely ale už zřejmě budou podle distributora i v přepočtu na výkon o něco dražší. Růst by nejspíš měla i cena polykřemíku.

Poptávka po solárech se v Česku v poslední době postupně mění. U elektráren pro domácnosti se zvyšuje zájem o panely s vyšším výkonem, zásadním oživením je pak segment velkých fotovoltaik.

"Letos očekáváme pokračování posunu výstavby od malých rodinných fotovoltaických elektráren k firemním projektům a snad i některé pozemní instalace. Záležet bude na tom, jak efektivně se podaří odstranit další povolovací bariéry a nastavit stabilní prostředí pro sektor z hlediska financování projektů," uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Analýza cen solárních panelů Raylyst PV Index vychází z velkoobchodních cen největších globálních výrobců pro český trh. Do srovnání byly zahrnuty ceny společností JA Solar, Huawei, Longi, Risen Solar, Tigo, Trina Solar a Ulica Solar, které dohromady tvoří asi polovinu globální produkce fotovoltaických panelů.