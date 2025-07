Pro Teslu je to jedno z nejtěžších čtvrtletí za poslední roky. Tržby automobilky vedené Elonem Muskem spadly ve druhém kvartálu meziročně o 12 procent na 22,5 miliardy dolarů, čistý zisk se propadl o 16 procent na 1,17 miliardy. Jde tak o nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let. Nejtvrdší zásah dostala klíčová automobilová divize – tržby z prodeje vozů klesly o 16,6 procenta, a to navzdory sérii slev a pobídek.