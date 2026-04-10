Konkurence nespí, investujeme průběžně a dlouhodobě
Česká zbrojovka za posledních patnáct let čtyřnásobně zvýšila tržby a produktivitu. Vyplácí se jí orientace na profesionály, o pušky BREN 2 a 3 či služební pistole CZ P-10 dlouhodobě roste zájem. Svědčí o tom zakázka pro německou armádu nebo zkušenosti z Ukrajiny. „BREN 2 je nyní ve své kategorii nejvíce bojem prověřená západní puška na světě,“ říká generální ředitel společnosti Jan Zajíc.
Česká zbrojovka, součást skupiny Colt CZ, letos oslaví 90. výročí založení firmy v Uherském Brodě. Co nejvíce ovlivnilo její růst?
Přelomové byly roky 2000 až 2015. Jedním z klíčových milníků byl vstup Reného Holečka do akcionářské struktury, kterou později většinově ovládl. Přinesl vizionářský vhled. Spolu s Lubomírem Kovaříkem, který tehdy firmu řídil, si řekli, že by bylo skvělé, kdyby se vrátila na trh ozbrojených složek. Kdysi vyráběla pušku vzor 58, které se celosvětově prodalo přes jeden milion kusů, nebo samopal vzor 61 Škorpion. Neméně slavné byly a stále jsou pistole CZ 75, a to služební i sportovní. Zcela zásadní pro další rozvoj značky CZ bylo obnovení produkce poloautomatických a plně automatických pušek, šlo o první generaci zbraně BREN. Dnes už vyrábíme výrazně pokročilejší verze BREN 2 a 3. Portfolio se postupně rozrostlo také o služební pistole, samopal Scorpion nebo granátomet. Řadu nových výrobků jsme uvedli také na komerční trh, ať už se jedná o naše špičkové sportovní pistole nebo několik typů kulovnic a malorážek.
Doložíte vývoj na číslech?
Zatímco v roce 2010 činily tržby 1,6 miliardy korun, za rok 2024 přesáhly šest miliard korun a vloni jsme tento výsledek ještě dále překonali. Za posledních patnáct let jsme tedy vyrostli bezmála čtyřnásobně. Stojí za tím inovace a motivovaní lidé na všech úrovních. Je to období kontinuálního růstu počtu vyrobených zbraní, produktového portfolia, investic a tržeb.
Jak široký je aktuálně výrobní záběr?
Neustále inovujeme a přinášíme na trh nové generace výrobků. Celkem jde o stovky různých verzí zbraní. Pokud bych to popsal na produktových rodinách, jsou to kulovnice a malorážky, pistole s polymerovým a kovovým rámem, které jsou buď kohoutové, nebo s přímoběžným úderníkem, a samopal Scorpion EVO 3 v poloautomatické i plně automatické verzi. Kategoriemi čistě pro vojenské účely jsou granátomety druhé generace a pušky BREN. Naše zbraně mají desítky velikostí, ráží, délek hlavní, závěrů a také pažeb v různých provedeních včetně materiálů.
Kdo jsou vaši hlavní konkurenti?
Tak velkou šíři portfolia jako my má jen italská Beretta. Rakouský Glock je primárně zaměřený na pistole. Německý Heckler & Koch také vyrábí pušky, samopaly a pistole, ale nemá například lovecké zbraně. Ani původem švýcarský, dnes americký SIG Sauer nemá tak rozsáhlou nabídku.
Není příliš nákladné vyrábět tolik verzí zbraní?
Je to naše velká konkurenční výhoda, velmi dobře pomáhá v obchodě. Je ale nutné pečlivě řídit výrobní náklady a investice. Musíme mít různá strojní vybavení a pečlivě plánujeme výrobní sekvence a obsazení směn.
Skupina Colt CZ ovládla také vlašimskou muničku Sellier & Bellot. Projevuje se to v možnosti širší nabídky, kdy spolu se zbraněmi dodáváte i střelivo?
Je velmi důležité, že můžeme přímo spolupracovat se Sellier & Bellot a uzpůsobovat zbraně a střelivo tak, aby měly optimální výkon. Colt CZ má rovněž podíl ve švédské společnosti Spuhr, která vyrábí pokročilé montážní lišty pro zbraně. Balistickou ochranu, tedy neprůstřelné vesty a další vybavení, pak produkuje firma 4M. Máme ve skupině Colt CZ i vlastní značku optiky Colt Optics. To všechno umožňuje nabízet zákazníkům komplexní, navzájem provázaný a odzkoušený systém, který tvoří zbraň, střelivo a ochrana střelce. Jsme aktivními tvůrci tohoto systému, což je velká výhoda.
Německá armáda si loni vybrala pistoli od České zbrojovky jako svou novou služební zbraň. Nakolik je to významná zakázka?
Zvítězili jsme v soutěži jedné z největších evropských armád NATO, což je obrovský úspěch. Historicky firma tak významný kontrakt dosud nezískala. Byl to mezinárodní otevřený tendr s několika účastníky. Vyhráli jsme se špičkovým produktem, který přesně splnil specifikace zadavatele. Smluvní rámec je víceletý. Aktuálně probíhají diskuze o objemu první dodávky.
Jaké jsou vaše další důležité kontrakty?
Na prvním místě je Česká republika. Máme dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy s českou armádou, policií a dalšími složkami. Zákazníky z řad ozbrojených složek máme ve více než 60 zemích, i s komerčním trhem působíme ve stovce zemí. Když zůstanu u profesionálů, jsou to armády, policejní sbory, městské policie, vězeňské služby nebo celní správy ve Spojeném království, Španělsku, Polsku, Itálii, Maďarsku nebo ve Finsku. Mimo Evropu je to například Brazílie, Mexiko, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Filipíny a některé africké státy. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, je to elitní francouzská protiteroristická jednotka GIGN. To je opravdu mimořádně důležitá reference.
Jaké zbraně jsou zákazníky nejpoptávanější?
Jsou to pušky BREN 2 a 3 a sportovní pistole. Podle reakcí z trhu jsou BREN z hlediska spolehlivosti, přesnosti a životnosti excelentní.
Pušky dodáváte také Ukrajině, probíhá tam jejich montáž. Máte zpětnou vazbu přímo z bojiště?
Naše pušky se osvědčují ve válečném konfliktu na Ukrajině, jsme de facto od začátku války dodavatelem ukrajinské armády. Zpětná vazba od zákazníka je vynikající. Troufám si tvrdit, že BREN 2 je nyní ve své kategorii nejvíce bojem prověřenou západní puškou na světě. Vojáci se na ni mohou v každém okamžiku spolehnout, a přitom mnohdy nemají dostatek času na to, aby ji měli perfektně vyčištěnou. Co se týče pistolí, jsme skutečně celosvětová špička. O naší výjimečnosti svědčí například soutěže IPSC (International Practical Shooting Confederation – dynamické střelecké závody kombinující přesnost, sílu a rychlost – pozn. red.), v nichž jednoznačně dominují naše produkty.
Promítly se zkušenosti z Ukrajiny do vývoje?
Ať už je to komerční, nebo profesionální zákazník, vždy se snažíme jeho zkušenosti do nových generací zbraní promítnout. Poznatky z Ukrajiny vedly k úpravám pušek, loni jsme představili BREN 3. Změny se týkají nové ráže, větší modularity, pažby, delšího předpažbí nebo oboustranných ovladačů. Například delší předpažbí dává větší prostor pro osazení zařízeními, jako je optika a optoelektronika.
Z důvodu zhoršení bezpečnostní situace zažívá obranný průmysl v posledních letech boom. Nakolik akceleroval rozvoj České zbrojovky?
Vzhledem k tomu, že působíme ve velmi konkurenčním prostředí a zakládáme si na inovacích a širokém produktovém portfoliu, investujeme do rozvoje průběžně a dlouhodobě. Děláme to také proto, aby byli naši zákazníci spokojeni. V případě zákazníků z řad vojáků, policistů a dalších složek to znamená, že jim poskytneme kvalitní zbraň, na kterou se mohou spolehnout. To je naše zodpovědnost. Není to tedy tak, že bychom se začali rozvíjet až po invazi Ruska na Ukrajinu a nárůstu globální poptávky po zbraních. Neřekli jsme si: teď nastal boom, musíme investovat. Zároveň jsme ale v nedávné minulosti dokázali v průběhu osmnácti až čtyřiadvaceti měsíců ztrojnásobit produkci s tím, jak se zvedla poptávka a my získali nové kontrakty. Od té doby jsme zhruba na stejné úrovni.
Kolik a kam směřuje nejvíce investic?
Posledních patnáct let investujeme do automatizace a robotizace, a to přibližně od tří set milionů až do půl miliardy korun ročně. Soustavně vynakládáme peníze na výzkum a vývoj. Tvorba a zdokonalování technického know-how jsou pro nás ještě důležitější než vykazování přiměřených výrobních nákladů. Za uplynulých pět až sedm let na to klademe mnohem větší důraz. Týká se to i matematických simulací a různých způsobů měření. Například loni jsme si pořídili CT skener, který nám umožňuje analýzu vnitřní struktury dílů, a tím pomáhá optimalizovat konstrukci i výrobní parametry ještě před zahájením sériové produkce. Celkově probíhá větší zapojení elektroniky do takzvaného „železa“, jde například o počítače výstřelů či ovládání ručních zbraní na dálku. Výzkumných a vývojových projektů máme řadu. S ohledem na konkurenci ale nebudu zabíhat do podrobností.
Řeknete něco bližšího o montáži pušek BREN 2 a případně dalších zbraní na Ukrajině?
Lokalizace výroby tam pokračuje. Nic dalšího k tomu ale říct nemohu, země je ve válečném konfliktu.
Zbraně několik let produkujete také v Maďarsku. Jaké typy tam vyrábíte?
V Maďarsku už vyrábíme několik našich různých zbraní ve spolupráci s místním obranným průmyslem. Je to puška BREN 2, samopal Scorpion EVO 3 a dva typy pistolí. Profesionalita a odbornost maďarských pracovníků je na velmi dobré úrovni. Na tento plnohodnotný transfer celé výrobní technologie jsme hrdí. Jakkoliv je sériová produkce se stabilní kvalitou zejména automatických zbraní velmi složitá disciplína, společně s maďarskou stranou jsme ji zvládli. Je to důležité i proto, že řada států chce být v současnosti soběstačná.
Chystáte přesun výroby do dalších zemí?
Máme několik projektů, kde řešíme transfer technologie nebo lokalizaci výroby. Jednáme s potenciálními zákazníky v Evropě, Asii i jinde. Výjimkou jsou jen Spojené státy, kde skupina Colt CZ vlastní domácího výrobce Colt. A co se týče požadavků, někdo má zájem o základní montáž, jiný chce kompletně všechny technologie. Rozsahy možného přenosu se liší a my dokážeme nabídnout transfer na různých úrovních.