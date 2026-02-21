Přijde, nakoupí a vydělá. Pravidelné cesty miliardáře Holečka pro akcie Coltu dráždí investory
- Dominantní akcionář Colt CZ René Holeček v únoru několik dnů po sobě nakupoval balíky akcií své firmy.
- Akcie mezitím solidně posílily.
- Colt CZ už na burze není laciné zboží. O budoucnosti rozhodne, jak vytěží své akvizice.
Á, pan Holeček, pojďte dál, už to mám pro vás připravené. Jako obvykle, deset tisíc kousků akcií Coltu, poprosím pak vyrovnat účet u okénka.
Tak nějak by to letos v únoru vypadalo, pokud by byla pražská burza krámkem, kam se chodí fyzicky jako do večerky. V posledním týdnu totiž prakticky nebyl den, aby dominantní akcionář kultovní české zbrojovky nepřikoupil balík akcií své firmy. Už první únorový nákup se mu přitom téměř o deset procent zhodnotil.
„Nákup akcií ze strany vrcholného představitele společnosti, notabene v tomto případě majoritního vlastníka, trh vždy vnímá příznivě,“ uvádí analytik společnosti Fio Jan Raška. René Holeček, který kontroluje v Coltu bezmála 47procentní podíl, během února v pěti dnech po sobě nakoupil bezmála sto tisíc akcií firmy.
V součtu to při aktuálních cenách znamená transakce za téměř devadesát milionů korun. Nejlevněji nakupoval dvanáctého února, a to i po 813 korunách za kus, aktuálně je akcie již o deset procent výše. „Holeček byl v nákupech navíc delší dobu neaktivní, o to pozitivnější signál to představuje. Navíc za situace, kdy má akcie relativně silnou poptávku i v prostředí, kdy obdobné firmy v sektoru spíše klesají,“ připomíná analytik společnosti Portu Jan Berka.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!