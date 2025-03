Křetínského EP Infrastructure zvýšila zisk. Pomohly vyšší výnosy z přepravy plynu

Ke zlepšeným hospodářským výsledkům podle společnosti přispěla obezřetná finanční politika firmy. „Uplatněné strategie posílily likviditu a optimalizovaly úroveň zadlužení. V návaznosti na zastavení dodávek ruského plynu přecházíme na nový model EPIF, který je strategicky oddlužený, aby lépe odpovídal očekávaným výnosům. Tato transformace posílila náš úvěrový profil a snížila geopolitická rizika i rizika protistran. Se stabilním infrastrukturním portfoliem a disciplinovanou finanční strategii jsme dobře připraveni čelit výzvám dynamického tržního prostředí,“ uvedl generální ředitel EPIF Garry Mazzotti.

Zvýšení zisku je podle EPIF hlavně výsledkem zvýšení výkonnosti v oblasti přepravy plynu a také navýšená jejího objemu meziročně o čtyři procenta na 47,3 terawatthodiny (TWh). Mírně stouply i dodávky elektřiny. Oproti předloňsku naopak klesly výnosy za skladování plynu a také z teplárenství.

Poměr čistého zadlužení firmy k zisku EBITDA se loni snížil z předloňských 2,70 na 2,30, což je podle firmy výrazně pod stanoveným cílem EPIF, který činí 3,50.

EPIF patří do skupiny EPH, v němž drží majoritní podíl miliardář Křetínský a skupina manažerů. EPIF sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektrické energie a produkcí tepla. Do skupiny patří například podíly ve slovenském přepravci plynu Eustream a ve společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu. Vlastní také hnědouhelnou elektrárnu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku a firmu United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také e15.