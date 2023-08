Křetínský chce podat nabídku na firmu Steag společně s nadací RAG | e15.cz

Spojení s RAG-Stiftung by mělo Křetínskému zajistit podporu místních politiků a odborářů. Píše to agentura Bloomberg s odvoláním na místní zdroje. Bloomberg cituje i tiskového mluvčího RAG-Stiftung, který chystané spojení potvrdil. „Vyjednávání mezi RAG a EPH jsou v pokročilé fázi,“ odepsal mluvčí na dotaz Bloombergu.

O Steag se původně zajímalo víc společností, do finále spolu s Křetínského EPH postoupila španělská firma Asterion. Ta už v Německu působí, provozuje elektrárny v Severním Porýní-Vestfálsku.

Oba uchazeči o Steag plánují udělat ze společnosti výrazného hráče na poli obnovitelných energií, což je transformace, která bude vyžadovat masivní investice. S podobným krokem už má EPH zkušenost, v Německu vlastní firmu Leag, která ve svých elektrárnách postupně nahrazuje hnědé uhlí za obnovitelné zdroje.

Finální nabídky by měly EPH i Asterion učinit příští týden a vedení společnosti Steag by si z nich mělo vybrat ještě do konce srpna. Probíhající jednání žádná z firem oficiálně nekomentovala.

Křetínského skupina EPH v květnu zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2022. Podle nich zvýšila svůj náskok v žebříčku největších tuzemských společností z hlediska tržeb. Loni se tento ukazatel zastavil na úrovni 37,1 miliardy eur, v přepočtu 872 miliard korun, čímž se meziročně téměř zdvojnásobil. A rekordní byl i výsledek hospodaření. Provozní zisk (EBITDA) meziročně vzrostl z 2,3 na 4,3 miliardy eur, tedy zhruba na 101 miliard korun.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web e15.cz