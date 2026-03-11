Nafta v Česku opět prudce zdražila. Od začátku války na Blízkém východě vzrostla o sedm korun na litr
- Nafta v Česku od začátku války na Blízkém východě zdražila o více než sedm korun na litr a na úterních 40,29 koruny se dostala po skoku o více než korunu za jediný den.
- Benzin Natural 95 také zdražuje, ale pomaleji. Od 28. února jeho cena vzrostla o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.
- Tempo růstu cen paliv po vypuknutí konfliktu výrazně zrychlilo.
Nafta v Česku zdražila za den o více než korunu na úterních 40,29 koruny za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud cena nafty stoupla o víc než sedm korun na litru. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 také roste, ale pomaleji než cena nafty. Benzin v Česku od zahájení bojů v průměru zdražil o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.
Izrael a USA 28. února letecky zaútočily na Írán. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Ceny ropy na světových trzích od té doby výrazně kolísají.
Cena nafty v Česku se mezi 9. a 10. březnem zvedla o 1,09 koruny na litru a cena benzinu o 52 haléřů. Za jediný den se tak ceny pohonných hmot změnily výrazněji než v době před válkou za celý týden. Těsně před zahájením bojů stouply ceny paliv za týden o méně než tři desítky haléřů a po dva týdny předtím se ceny měnily o jednotky haléřů.
Před válkou ceny klesaly
Před zahájením útoku USA a Izraele na Írán ceny paliv v Česku nejprve - zhruba od začátku loňského prosince do poloviny ledna - postupně klesaly. Poté mírně kolísaly. V den začátku války, 28. února, činila průměrná cena benzinu v Česku 33,61 koruny za litr a cena nafty 33,10 koruny.
Ropa po začátku války začala nejprve prudce zdražovat. Den před zahájením střetu se severomořská ropa Brent prodávala asi za 73 amerických dolarů (USD) za barel a americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) za 67,60 USD za barel. Na začátku tohoto týdne cena Brentu i WTI přesáhla 100 USD za barel. Brent se v pondělí nad ránem přechodně dostal až ke 120 dolarům. Po slovech amerického prezidenta Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit, ceny Brentu i WTI klesly pod 90 dolarů. Dnes ale zase zdražují. U Brentu dopoledne opět přesáhly 90 dolarů za barel, cena WTI je přes 87 dolarů.