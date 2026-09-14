Nejdráže od roku 2022. Cena plynu v Evropě proťala 84 eur, blokáda v Perském zálivu trh paralyzuje
- Velkoobchodní cena plynu v Evropě překročila 84 eur za megawatthodinu, což je nejvyšší hodnota od konce roku 2022.
Růst cen plynu, který se letos už téměř ztrojnásobil, tlumí obavy z blokády Hormuzského průlivu a odložená jednání s Íránem.
Evropa čelí tlaku na doplňování zásobníků před zimou a analytici varují, že boj o globální dodávky LNG se může dál vyostřit.
Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se dnes ráno dostala nejvýše od konce roku 2022. Termínový kontrakt s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přesáhl 84 eur (asi 2040 Kč) za megawatthodinu (MWh). Později část zisků smazal, a dostal se tak pod tuto hranci. Okolo 11:50 SELČ měl k dobru pět procent a obchodoval se za 83,90 eura. Zvýšení ceny je důsledkem výpadku dodávek z Blízkého východu.
Investoři se obávají dlouhodobého narušení dodávek zkapalněného zemního plynu z Blízkého východu v důsledku blokády Hormuzského průlivu. Schůzka mezi Íránem a několika státy Perského zálivu, která se měla původně uskutečnit dnes a měla se týkat situace v tomto průlivu klíčovém pro přepravu energetických komodit, byla odložena.
Ceny plynu v Evropě se letos již téměř ztrojnásobily, poznamenala agentura DPA. Konflikt na Blízkém východě a s ním spojená omezení dodávek energetických komodit zatím nejeví známky konce. Evropské země jsou navíc pod tlakem, aby před příchodem zimy doplnily nízké stavy plynu v zásobnících.
Odborníci předpokládají, že pokud zůstanou globální dodávky napjaté, může se v čase topné sezóny přiostřit konkurenční boj o zdroje. Objem dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do západní Evropy podle analýzy agentury Bloomberg na začátku září vzrostl. Minulý týden se ale opět snížil, což se časově shodovalo se zpomalením tempa doplňování plynových zásobníků.