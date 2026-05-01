Největším americkým ropným společnostem kvůli válce na Blízkém východě prudce klesl zisk
- Zisk dvou největších amerických ropných firem Exxon a Chevron se v prvním čtvrtletí meziročně prudce snížil.
- Poškodily je výpadky dodávek kvůli válce s Íránem.
- Oproti odhadům si společnosti nicméně vedly lépe.
Čistý zisk Chevronu se v období od ledna do března snížil o 36 procent na 2,2 miliardy dolarů (45,6 miliardy korun) a zisk Exxonu klesl o 45 procent na 4,2 miliardy dolarů (87,1 miliardy korun). Výsledky obou firem ale překonaly odhady analytiků.
Ceny ropy byly během prvních dvou měsíců roku nízké, protože se očekávalo, že jí bude na trhu přebytek. Po útoku Spojených států a Izraele na Írán 28. února ale náhle prudce vzrostly. Zvýšily se o 57 procent, protože válka způsobila největší narušení dodávek ropy v historii.
„Globální energetický systém je nadále pod extrémním tlakem,“ řekl v rozhovoru se zpravodajským serverem CNBC generální ředitel Chevronu Mike Wirth. Dodal, že svět bude čelit rostoucím cenám ropy, dokud nebude znovu otevřen Hormuzský průliv.
Chevron není ve srovnání s ostatními firmami v oboru na těžbě na Blízkém východě příliš závislý. Z tohoto regionu pochází méně než pět procent jeho produkce. Těžba v USA zůstala na vysoké úrovni a již třetí čtvrtletí po sobě překročila dva miliony barelů denně, uvedla společnost.
Naopak Exxon na Blízkém východě vyprodukuje zhruba 20 procent své ropy a plynu. To je jeden z největších podílů ve srovnání s konkurenty, píše agentura Reuters.