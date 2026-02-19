Orlen Unipetrol snížil ztrátu na 5,9 miliardy korun, tržby klesly na 150,3 miliardy
- Orlen Unipetrol snížil ztrátu na 5,9 miliardy korun díky úspěšnému přechodu na nové ropné směsi
- Skupina investovala 10,8 miliardy korun, zaměřila se na modernizaci rafinerií a expanze maloobchodní sítě v Česku, Maďarsku a na Slovensku.
- Orlen Unipetrol zvýšil prodej pohonných hmot o 150 milionů litrů a na konci roku provozoval 684 čerpacích stanic v Česku, Maďarsku a na Slovensku.
Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol loni snížila ztrátu na 5,9 miliardy korun. O rok dříve činila 16,3 miliardy korun. Tržby společnosti meziročně klesly zhruba o 13 miliard na 150,3 miliardy korun. Výsledky mimo jiné ovlivnil rozsáhlý červencový výpadek elektřiny v části Česka. Vyplývá to z předběžných hospodářských výsledků.
Podle generálního ředitele Mariusze Wnuka byla převážná část loňska ovlivněna přetrvávajícími nepříznivými makroekonomickými podmínkami, zejména v petrochemickém segmentu. „Naše hospodářské výsledky rovněž zásadně ovlivnil masivní výpadek elektrického proudu na území České republiky, když jsme na začátku července byli nuceni přerušit na bezmála čtyři týdny provoz v litvínovské rafinerii,“ uvedl.
Konec Družby
Firma zpracovala sedm milionů tun ropy, o 0,4 milionu tun více než o rok dříve. Na začátku loňského roku ukončila dodávky ruské ropy ropovodem Družba do litvínovské rafinerie a přešla na zpracování nových ropných směsí. „Definitivně tak byl završen rozsáhlý a dlouhodobý projekt, v jehož rámci jsme úspěšně vyřešili jak náročný přechod na dodávky ropy prostřednictvím ropovodu TAL, tak rozsáhlou rekonfiguraci litvínovské rafinerie,“ podotkl Wnuk.
Investice loni dosáhly 10,8 miliardy korun. Mezi největší projekty patřily jarní zarážkové práce v petrochemické části litvínovského výrobního areálu, modernizace silničního terminálu v Litvínově a pokračující modernizace provozu na výrobu kyseliny sírové v neratovické Spolaně. Významná část investic mířila do rozvoje maloobchodní sítě v Česku, Maďarsku a na Slovensku.
Orlen Unipetrol na konci roku provozoval 446 čerpacích stanic v Česku, 139 v Maďarsku a 99 na Slovensku. Tržní podíl skupiny v Česku dosáhl 29 procent, v Maďarsku 5,6 procenta a na Slovensku 8,1 procenta. Na všech třech trzích firma meziročně zvýšila prodej pohonných hmot přibližně o 150 milionů litrů.
Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Je součástí skupiny Orlen se sídlem v Polsku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.