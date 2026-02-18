Ropné drama na jihovýchodě Evropy. Když stojí Družba, je Maďarům Adria dobrá
- Ropovod Družba od konce ledna stojí a není jasné, kdy ho Ukrajinci zprovozní.
- Maďarsko tvrdí, že má právo na náhradní dodávky ruské ropy po moři přes Chorvatsko.
- Budapešť je pod tlakem, protože odborníci i Záhřeb trvají na tom, že surovinu tohoto původu nepotřebuje
Maďarsko se dostává do stále větší rozmíšky s Chorvatskem kvůli požadavku na přepravu ruské ropy. Záhřeb se k němu staví nejasně a dává najevo, že potrubím Adria není nutné posílat surovinu tohoto původu. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó uvedl, že Chorvatsko nežádá o laskavost, ale o splnění povinnosti. Slovensku mezitím záchranné lano nabídlo Česko.
Chorvati už dříve nabízeli Maďarsku diverzifikaci dodávek
Maďarsko a Slovensko jsou jediné evropské země, které dovážejí surovinu z válčící země jižní větví ropovodu Družba. Budapešť podle analytiků dokonce během války svou závislost na ní zvýšila ze 61 procent na 86 procent. Družba však od 27. ledna stojí. Ukrajinci tvrdí, že v důsledku ruských vzdušných útoků na úsek nedaleko Lvova. Budapešť a Bratislava, kde zpracovává rukou ropu rafinerie Slovnaft z maďarské skupiny MOL, proto požádaly o pomoc Záhřeb.
Argumentují tím, že mají právo dovézt potřebnou komoditu z Ruska bez porušení unijních sankcí, pokud je Družba nefunkční. „Žádáme Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy do Maďarska a Slovenska ropovodem Adria. Očekáváme, že Chorvatsko, na rozdíl od Ukrajiny, nebude z politických důvodů ohrožovat bezpečnost dodávek ropy do Maďarska a Slovenska,“ napsal na sociální síti X Szijjártó na začátku týdne.
Chorvatská reakce ale byla nejednoznačná. Ministr hospodářství Ante Šušnjar sdělil, že jeho země nedovolí, aby byly středoevropské dodávky v ohrožení. Důrazně ale připomněl Budapešti, že před časem odmítla diverzifikovat své ruské zdroje pomocí Adrie s tím, že roury nemají dostatečnou kapacitu. Maďarsko loni též označilo svého jižního souseda za nespolehlivého a drahého přepravce. Záhřeb se proti těmto tvrzením už tehdy ostře ohradil a vzkazoval, že může začít zásobovat rafinerie na Slovensku a Maďarsku prakticky okamžitě.
Budapešť ruskou ropu nepotřebuje, ale chce
Nyní Šušnjar opět vzkázal, že je potřeba přestat s válečným spekulováním. „Barel koupený z Ruska se může některým zemím zdát levnější, ale pomáhá financovat válku a útoky na ukrajinský lid,“ konstatoval. Někteří komentátoři si jeho odpověď přebrali tak, že Chrovatsko je sice ochotné dodávat do obou zemí surovinu, ne však ruského původu.
Také experti zdůrazňují, že Budapešť ruskou ropu nepotřebuje. „Neexistují žádné technické ani ekonomické důvody pro prodloužení sankční výjimky pro ruskou ropu ve střední Evropě. Pokračující závislost Maďarska je politickou volbou, která oslabuje jednotu EU a podkopává důvěryhodnost sankčního režimu. Postupné ukončení dodávek ruské ropy do konce roku 2026 je proveditelné i nezbytné pro dlouhodobou energetickou bezpečnost Evropy,“ uvedl podle Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) Martin Vladimirov z bulharského think tanku Centrum pro studium demokracie.
Budapešť ale na svém záměru zjevně trvá a patrně věří tomu, že se nakonec se Záhřebem dohodne. „Abychom si to ujasnili. Maďarsko Chorvatsko nežádá o laskavost ohledně ropovodu Adria, ale o dodržování závazných pravidel EU pro případ, že by se tranzit ropovodem stal obtížným nebo nemožným,“ napsal Szijjártó v úterý. Společnost MOL uvedla, že první zásilky by měly do chorvatského přístavu Omišajl dorazit začátkem března. Pak podle ní bude trvat pět až dvanáct dní, než se ropa dostane až do jeho rafinérií.
Praha může zřejmě dodat jen omezené množství
Mezitím se do záležitosti vložila Praha, která nabídla pomoc Slovensku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem o reverzních dodávkách ropovodem Družba.
Stávající řešení by však podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav. „Technická příprava, ty úpravy mohou trvat několik měsíců. Na druhou stranu jsme připraveni nějaké krizové množství dávat i v současném stavu. Zjišťujeme, kolik bychom byli schopni dodávat stávajícím technickým zařízením,„ načrtl Havlíček.
Slovnaft podle slovenské správy státních hmotných rezerv už požádal o poskytnutí ropy ze státních zásob a vláda v Bratislavě vyhlásila stav ropné nouze. O uvolnění zásob požádal i MOL v Maďarsku. „V obou zemích jsou v souladu s předpisy Evropské unie dostatečné zásoby ropy přibližně na devadesát dní. Současná situace neohrožuje dodávky paliva, trh je zásobován bez přerušení a MOL nadále funguje v rámci běžného provozu,“ informoval MOL.
Fico tvrdí, že Ukrajina odkládá restart Družby
Panika není třeba ani podle mluvčí Evropské komise Anny-Kaisy Itkonenové. „Neexistují žádná krátkodobá rizika pro bezpečnost dodávek,“ prohlásila. Brusel je podle ní připravený jednat s postiženými zeměmi o alternativním zásobování.
Další mluvčí komise Siobhan McGarryová připomněla podmínky pro výjimku ze sankcí. „Výjimka je dočasná, dokud nebude pokračovat přeprava ropy po souši nebo do jiného rozhodnutí Rady EU. Dokud bude výjimka platit, musí členský stát každé tři měsíce Evropské komisi hlásit, kolik ropy dováží po moři z Ruska. To je právní základ,“ sdělila.
Brusel je také v kontaktu s Ukrajinou ohledně časového rámce pro opravu poškozeného úseku Družby. Slovensko ale tvrdí, že Kyjev restart potrubí odkládá. Údajně tak chce vyvíjet tlak na Maďarsko kvůli vetu, které se týká ukrajinského členství v Evropské unii. „Máme informace, že mělo být opraveno,“ řekl Fico novinářům po nedělním setkání s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem v Bratislavě. Mluvčí Mremlu Dmitrij Peskov obvinil Ukrajinu z energetického vydírání ruských zákazníků.