Nesnižujte sazby a držte zadlužování na uzdě, doporučuje Česku Mezinárodní měnový fond
- MMF i Fitch chválí stabilitu české ekonomiky, silný rating AA- a postupnou diverzifikaci mimo průmysl.
- Hlavní riziko vidí ve fiskální politice – stárnutí populace, energetické investice a možné zrušení důchodové reformy.
- MMF nedoporučuje snižovat sazby a vyzývá ČNB k redukci devizových rezerv i vládu k rozpočtové kázni.
Česká republika letos prošla už dvojím testem ze strany mezinárodních institucí – pravidelnou misí MMF a ratingovým hodnocením agentury Fitch. Obě zprávy přinesly převážně pozitivní obrázek ohledně současného stavu tuzemské ekonomiky, ale zároveň upozornily na rizika, která mohou sílit už v nejbližších letech.
Začnu dobrými zprávami: agentura Fitch na začátku února potvrdila rating České republiky na úrovni AA- se stabilním výhledem, což Česku i nadále zajišťuje nejlepší hodnocení zemí střední a východní Evropy. Agentura oceňuje zejména robustní ekonomický růst, který se stabilizoval okolo 2,5 procenta, relativně nízké zadlužení i solidní institucionální rámec a zlepšující se vnější rovnováhu ekonomiky.
MMF si zároveň všímá, že zaměření českého hospodářství se postupně rozšiřuje do více odvětví, když na jedné straně slábne výrazně zastoupený a energeticky intenzivní průmysl při současném zvyšování váhy například ICT nebo finančních služeb.
Rozpočtová nekázeň je rizikem
Oba dokumenty však zároveň upozorňují, že fiskální politika bude významným zdrojem budoucích rizik. Fitch sice svůj stabilní výhled ratingu opírá o předpoklad, že rozvolnění fiskální disciplíny pod vedením nové vlády bude mírné, zároveň ale varuje před dlouhodobými výdaji spojenými se stárnutím populace. MMF vidí dodatečný budoucí tlak na veřejné finance rovněž v nutných investicích do energetické infrastruktury. Kriticky obě instituce hodnotí možné zrušení důchodové reformy, což by podstatně zhoršilo střednědobou udržitelnost systému.
MMF také aktuálně nedoporučuje měnit nastavení měnové politiky, pokud se zásadně nezmění inflační výhled. V prostředí stále zvýšených inflačních tlaků zejména v oblasti služeb a při uzavírající se produkční mezeře nevidí – podobně jako já s kolegy v Komerční bance – navzdory celkové inflaci pod dvěma procenty prostor pro další snižování sazeb.
Při výraznějším než předpokládaném uvolnění fiskální politiky naopak navrhuje sazby zvýšit. Zároveň považuje za vhodné, aby ČNB začala výrazněji redukovat svoji bilanci pravidelným odprodejem devizových rezerv, čímž by snížila náklady na repo operace v době vysokých úrokových sazeb a výraznou expozici na výkyvy kurzů cizích měn.
Celkové hodnocení je tedy smíšené: česká ekonomika zůstává odolná, zvyšuje svou odvětvovou diverzifikaci a i nadále patří k nejlépe hodnoceným v regionu. Její střednědobá stabilita ale bude záviset na tom, zda vláda dokáže udržet fiskální disciplínu a současně přistoupí ke strukturálním reformám, které již nelze dlouho odkládat.