Léčba, ne zkratka. Lékař Machytka shodil 17 kilo a hájí stamilionové výdaje Čechů za léky typu Ozempic
- Češi podle dat SÚKL utratí za moderní léky na obezitu více než 100 milionů korun měsíčně.
- Léky je podle obezitologa Machytky třeba brát celoživotně – stejně jako při terapii vysokého krevního tlaku.
- Díky lékům klesá podle něj ve světě i prodej alkoholu, protože chuť na něj se s léky vytrácí stejně jako chuť na sladké.
Prodej moderních léků na obezitu typu Ozempic nebo Mounjaro v České republice prudce roste. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo loni do českých lékáren dodáno 37 milionů denních dávek těchto přípravků. Češi za ně měsíčně utratí více než 100 milionů korun a trh podle podle obezitologa Evžena Machytky ještě poroste. Podle lékaře jde o zásadní průlom v léčbě obezity, kterou v Česku trpí téměř třetina populace.
Částka přes 100 milionů korun měsíčně může znít jako enormně vysoká. V přepočtu na počet pacientů ale podle Machytky nejde o masové užívání. „Odhadem jde o zhruba sto tisíc lidí. V Česku ale žijí dva až tři miliony obézních. To znamená, že léky užívá jen malá část pacientů,“ upozorňuje. Léčba zatím není hrazena zdravotními pojišťovnami a stojí přibližně 50 až 150 tisíc korun ročně.
„Zatím jsme neměli nic tak účinného. Není to rychlé řešení, ale je to něco, co léčbu obezity skutečně posunulo,“ říká lékař v pořadu FLOW.
Bez chuti na sladké i na alkohol
Moderní přípravky obsahují látky napodobující přirozený hormon sytosti. Pacient má dříve pocit nasycení, sníží příjem potravy a zároveň se neaktivují obranné mechanismy těla, které při běžném hubnutí zpomalují metabolismus a zvyšují hlad.
Podle Machytky je důležité, že léky mění i chuťové preference. „Pacienti často popisují, že zmizí takzvaný ‚food noise‘ – neustálé myšlenky na jídlo. Najednou mají pocit svobody,“ říká lékař. Lidé podle něj nemají chuť na alkohol, proto už ve světě klesají tržby prodejců alkoholu.
Ve veřejné debatě se objevuje názor, že jde o „snadnou cestu“ místo skutečné změny životního stylu. Machytka s tím však zásadně nesouhlasí. „Obezita je nemoc jako vysoký krevní tlak nebo deprese. U žádné jiné diagnózy nikoho nenapadne říkat pacientům, aby nehledali zkratky a nebrali léky,“ tvrdí v pořadu FLOW.
Podle něj farmakoterapie naopak pacientům umožňuje lépe dodržovat režimová opatření. „Nebojují každý den s hladem. Díky tomu snáz udrží změnu životního stylu, tvrdí lékař, který popisuje i vedlejší účinky léků v podobě změny chutí. Lidé podle něj nemají chuť na alkohol ani na sladké nezdravé pokrmy.
Léčba na celý život, nebo jojo efekt
Nedávné studie ukazují, že po vysazení léčby se hmotnost většinou vrací – často během jednoho roku až dvou let. Podle Machytky to ale není překvapení. „Nikdo by nedělal studii, ve které by člověk vysadil léky na vysoký tlak a pak se divil. Obezita je chronické onemocnění. Dlouhodobá léčba je logická,“ vysvětluje.
Tyto léky jsou podle něj obecně bezpečné, ale mají své nežádoucí účinky. Mezi nejčastějšími bývá přechodná nevolnost. Vzácně se pak objevují i závažné komplikace jako například zánět slinivky.
Lékař Evžen Machytka se specializuje především na endoskopickou léčbu obezity a podílí se i na pořadu Extrémní proměny televize Nova, jehož další řada se začne vysílat v březnu. V lécích nevidí ohrožení bariatrické chirurgie.
„Nejsou univerzálním řešením pro každého. Část pacientů je netoleruje, jiní je nechtějí nebo si je nemohou dovolit. Operace i endoskopické výkony mají stále své místo,“ míní.
Poroste podle něj počet pacientů? Proč tolik trpíme obezitou a jak si stojíme v porovnání s vyspělými zeměmi? Další témata, která probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.