PPF Telecom bude odebírat elektřinu z největšího bulharského solárního parku | e15.cz

Bulharské telekomunikační společnosti Yettel a Cetin ze stáje české skupiny PPF si zajistily obří kontrakt na odběr elektřiny. V rámci takzvané PPA smlouvy, ve které se odběratel s výrobcem elektřiny předem dohodnou na cenových podmínkách, bude deset let využívat elektřinu z největší bulharské solární elektrárny Verila, kterou vlastní energetická společnost Eurohold. Je to první veřejně známý PPA kontrakt skupiny PPF a zároveň zdaleka největší kontrakt tohoto typu s českou stopou. Elektrárna se podle bulharských médii v těchto dnech připojila do sítě.