Energetická krize může být v roce 2023 horší. Plynu bude málo | E15.cz

Západ v čele s Evropou se nyní plně soustředí na to, jak zvládne začínající zimu a doufá, že jaro by mohlo přinést úlevu v energetické krizi. Část expertů ale varuje, že bude nutné se náležitě připravit na další topnou sezónu, která by mohla být ještě náročnější, než ta současná. Kromě problémů s náhradou ruského plynu se navíc svět bude muset soustředit i na problémy s dírou po ruských ropných produktech. Velkým tématem nadcházejícího roku tak může být globální nedostatek nafty.