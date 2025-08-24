Starbucks utahuje opasky. Pražírny v USA přejdou na pětidenní provoz
Starbucks, největší světový řetězec kaváren, oznámil významnou změnu ve svém americkém provozu. Od ledna příštího roku už jeho pět pražíren a balicích závodů nebude pracovat sedm dní v týdnu, jak tomu bylo dosud. Namísto toho přejdou na pětidenní režim. Změna se dotkne závodů v Georgii, Jižní Karolíně, Pensylvánii, Nevadě a státě Washington a je součástí širší strategie, kterou prosazuje nový generální ředitel Brian Niccol. Píše to Bloomberg.
Cílem je jednoduchý, ale ambiciózní: snížit náklady a uvolnit prostředky na investice do samotných kaváren. Starbucks chce více peněz směřovat do modernizace prodejen a do posílení personálu za pulty, tedy tam, kde se rozhoduje o zákaznické zkušenosti a loajalitě.
Úsporný režim se však netýká pouze výroby. Firma současně oznámila, že omezuje růst mezd v Severní Americe na maximálně dvě procenta ročně. Jde o citlivý krok, který může vyvolat kritiku zaměstnanců i odborových svazů, ale vedení argumentuje tím, že pouze tak si Starbucks udrží manévrovací prostor pro budoucí investice.
Kompletní revize rozpočtu
Niccol, který do čela společnosti nastoupil letos, se pustil do důsledné revize rozpočtů. Starbucks začal využívat tzv. zero-based budgeting, tedy systém, kdy se každý výdaj musí znovu a znovu obhájit – nelze se jednoduše odrazit od minulého roku. Tento přístup nutí management hledat úspory i v oblastech, které se dříve zdály nedotknutelné. Už v únoru přitom firma propustila 1 100 zaměstnanců, aby zjednodušila organizační strukturu.
Rozhodnutí omezit provoz pražíren tak zapadá do širšího obrazu: Starbucks se po letech expanze snaží znovu soustředit na základní věci, na „návrat k esenci značky“, jak to firma sama popisuje. Nejde jen o hledání úspor za každou cenu, ale také o strategii, jak si udržet konkurenceschopnost na trhu, kde náklady rostou rychleji než tržby a kde se mění chování spotřebitelů.
Pro investory je to signál, že Starbucks nechce spoléhat na další růst obratu, ale že se snaží zvýšit ziskovost pomocí efektivity. Pro zaměstnance to naopak znamená menší jistotu, že jejich mzdy porostou tak rychle jako dřív. A pro zákazníky? Ti pravděpodobně nic nepocítí přímo – pražírny mají i při kratším provozu zvládnout zásobit síť bez problémů. Pokud se však podaří peníze ušetřené na výrobě a mzdách přesměrovat do kaváren, může se to projevit na lepší obsluze či modernějším prostředí.
Starbucks tak stojí na rozcestí. Rozhodnutí zkrátit provoz pražíren a přibrzdit růst mezd ukazuje, že i největší hráči na trhu musejí hledat nové rovnováhy mezi expanzí a disciplínou. V éře, kdy se růst často kupuje na dluh, sází Starbucks na to, že zákazníci ocení kvalitu zážitku více než neomezenou dostupnost.