Francouzi ukázali unikátní tříkolku Vigoz.„Nový Velorex“ šlapáním zrychlí na 120 km/h
Francouzská společnost Cixi představila dopravní prostředek, který bourá zaběhlé kategorie. Novinka s názvem Vigoz vypadá na první pohled jako velomobil, tedy uzavřená tříkolka. Jenže tohle vozítko zvládne na dálnici vyvinout rychlost až 120 kilometrů v hodině a nabízí dojezd až 160 kilometrů.
Spojení kola a auta Vigoz je konstruován jako takzvané „aktivní vozidlo“. Cílem není lámat rekordy, ale nenásilně zapojit pohyb do každodenního života. Autoři vycházejí z lékařských doporučení, že i půl hodiny fyzické aktivity denně má zásadní vliv na zdraví. Řidič si přitom může sám určit, jak moc se zapotí – od lehkého šlapání až po intenzivní trénink cestou domů.
Jádrem konstrukce je systém PERS, tedy elektronický pedálový pohon, který nahrazuje klasický řetěz. Energie ze šlapání se přenáší přímo do elektromotoru s výkonem 20 kW. Zajímavostí je možnost couvat nebo brzdit prostým zpětným šlapáním.
Dojezd i komfort
Baterie s kapacitou 22 kWh poskytuje dojezd přibližně 160 kilometrů. Nabíjení ze standardní domácí zásuvky trvá zhruba šest hodin. Díky homologaci v kategorii L5e se Vigoz může legálně pohybovat na všech typech komunikací včetně dálnic, k řízení je ale nezbytný řidičský průkaz.
Kabina je uzavřená, pojme dva cestující sedící za sebou a nabízí dostatek místa i pro dětskou sedačku Isofix nebo menší náklad. Kromě bezpečnostních pásů a systému absorpce nárazu nechybí ani klimatizace a topení.
Netypické ovládání
Vozítko nemá volant, zatáčení obstarává systém steer-by-wire, který reaguje na pohyb dvou pák umístěných po stranách sedadla. V zatáčkách se tříkolka aktivně naklání až o 25 stupňů, což zvyšuje stabilitu i jízdní zážitek.
Jen na předplatné
Na rozdíl od klasických automobilů nebude možné Vigoz koupit. Výrobce plánuje výhradně měsíční předplatné, které má zahrnovat servis a údržbu. Přesná cena zatím stanovena není, odhady se ale pohybují mezi 800 a 900 eury (19 až 22 tisíc korun).
Vize do budoucna
První exempláře se mají na silnicích objevit koncem roku. Životnost stroje je odhadována na nejméně 15 let a konstrukce je navržena tak, aby byla snadno opravitelná s jednoduše vyměnitelnými díly. Projekt tak zapadá do rostoucího trendu tzv. aktivní mobility – dopravy, která nespoléhá jen na pasivní spotřebu energie, ale umožňuje uživateli být fyzicky zapojený do pohybu.
Článek původně vyšel na webu živě.cz.