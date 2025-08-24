Rohlík překročil miliardu eur v tržbách, Vodafone se soudí s OSA, na Západě roste nový realitní byznys
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Zatímco ve Spojených státech a v západní Evropě se dynamicky rozvíjejí nové formy bydlení určené pro starší generace, český trh tento směr prakticky nezná. Developeři i investoři se soustředí hlavně na mladé rodiny a nájemní trh pro studenty a profesionály, přestože demografický vývoj naznačuje, že potenciálně atraktivnější může být jiná skupina populace.
Ochranný svaz autorský (OSA) dlouhá léta zastupuje přes 11 tisíc umělců, nakladatelů nebo dědiců autorských práv a vybírá poplatky například z vysílání hudebních skladeb. Od roku 2006 získává peníze také z mobilních telefonů prodaných na našem území. Poplatky mu odvádějí jednak mobilní operátoři, jednak prodejci elektroniky typu Alza. Vodafone se proti této praktice postavil a u soudů se nyní snaží vybojovat, aby platby za chytré telefony byly vyjmuty. Zatím ale tahá za kratší konec. Ke kritice praktiky se nyní přidala i Alza.
Největší český online řetězec s potravinami poprvé překročil hranici jedné miliardy eur v tržbách. Od začátku covidu roste Rohlík průměrně 30procentním tempem ročně. Jaká je ale skutečná hodnota firmy? O to se vedou nejen na českém internetu dalekosáhlé debaty. A to především o číslo 1,65. Právě tolik v miliardách eur totiž podnik podle poslední dostupné valuace stojí.
Hospodářský růst posledních deseti let výrazně proměnil pořadí největších ekonomik světa. Nový žebříček dvacítky největších ekonomik podle Mezinárodního měnového fondu(IMF) mapuje změny mezi lety 2015 a 2025 a ukazuje, které státy svůj HDP dokázaly téměř zdvojnásobit, a kdo naopak stagnoval či oslabil. Překvapením je jeden ze sousedů Česka.
Česká spořitelna ukončila spolupráci s částí nezávislých finančních poradců sítě Partners. Dotčení poradci se o rozhodnutí dozvěděli až zpětně, banka jim však umožní dokončit již zahájené obchody, konkrétně rozjednané hypoteční úvěry.