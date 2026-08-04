Saudi Aramco zvýšilo zisk o 44 procent, těží z dražší ropy
- Saudi Aramco zvýšilo čtvrtletní zisk o 44 procent na 32,7 miliardy dolarů.
- Firmě pomohly vyšší ceny ropy vyvolané konfliktem na Blízkém východě.
- Navzdory omezení dopravy v Hormuzském průlivu udržela těžbu i export.
Saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 44 procent na 32,69 miliardy dolarů (zhruba 688 miliard Kč). V úterý to oznámila firma, která je největším vývozcem ropy na světě. Za růstem zisku stály vyšší ceny ropy a ropných produktů, které jsou důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Konflikt, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Ten je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
V celém prvním pololetí se čistý zisk společnosti Saudi Aramco zvýšil zhruba o třetinu na 65,23 miliardy dolarů. Generální ředitel společnosti Amín Násir uvedl, že firmě se navzdory „bezprecedentnímu narušení dodávek přes Hormuzský průliv“ podařilo udržet těžbu i export a pokračovat v klíčových projektech. „Do druhého pololetí jsme vstoupili s dobrou finanční i provozní dynamikou,“ dodal.
Firmu Saudi Aramco téměř zcela vlastní saúdskoarabská vláda. Podnik je klíčovým zdrojem příjmů pro státní rozpočet země. Saúdská Arábie nicméně v posledních letech výrazně investuje do různých projektů, které mají diverzifikovat domácí ekonomiku a snížit závislost země na ropném průmyslu.