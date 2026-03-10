Škoda Auto zvýšila zisk na 61 miliard korun a vyrobila přes milion vozů
- Provozní zisk Škody stoupl o 8,5 % na 2,5 mld. eur (60,85 miliard korun), zatímco tržby dosáhly 30,1 miliard eur.
- Milionová produkce: Automobilka poprvé po šesti letech vyrobila přes milion vozů (nárůst o 15 %) a v Evropě byla 3. nejprodávanější značkou.
- Globální stabilita: Navzdory poklesu zisku celého koncernu Volkswagen Škoda navýšila dodávky o 12,7 % a úspěšně operuje s 12 modelovými řadami.
Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z 27,8 miliardy eur předloni. V dnešní výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen.
Společnost už dříve uvedla, že loni dodala celosvětově 1 043 900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. V Evropě byla Škoda třetí nejprodávanější značkou. Celosvětově pak vyrobila 1 065 000 vozů, meziročně o 15 procent více. Přes milion vyrobených aut je to poprvé za šest let.
V samotném čtvrtém čtvrtletí Škoda zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy korun) z 606 milionů eur (14,7 miliardy korun) ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Tržby se zvýšily na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy korun) ze 7,39 miliardy eur o rok dříve.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí, v Česku má tři výrobní závody. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq.
Celému koncernu Volkswagen loni klesl provozní zisk o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun). Tržby se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur (7,8 bilionu korun).