Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC a oslabují ropný kartel. Kdo může následovat?
- Spojené arabské emiráty od 1. května 2026 vystupují z OPEC i širší aliance OPEC+.
- Důvodem jsou geopolitické konflikty i snaha výrazně navýšit vlastní těžbu ropy bez omezení kvótami.
- Rozhodnutí může dlouhodobě oslabit schopnost kartelu držet ceny vysoko a zvýšit kolísání cen ropy.
Od 1. května 2026 Spojené arabské emiráty opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší alianci OPEC+. Důvodem jsou geopolitické spory i snaha o nezávislou těžbu. Země krok neoznámila dopředu ostatním členům kartelu. „Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky - a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Spojené arabské emiráty patří mezi klíčové producenty ropy. V rámci OPEC byly třetím největším producentem s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně, zatímco podle údajů Mezinárodní energetické agentury se aktuální produkce pohybuje kolem 2,4 milionu barelů denně. Hlavním motivem odchodu je snaha o výrazné zvýšení těžby. Emiráty dlouhodobě investují do rozšiřování kapacit a jejich strategickým cílem je navýšit produkční kapacitu až na pět milionů barelů denně do roku 2027. Produkční kvóty OPEC však tento růst omezovaly.
„Toto je politické rozhodnutí, které bylo učiněno po pečlivém prozkoumání současných a budoucích politik týkajících se úrovně produkce,“ uvedl emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Důležitou roli sehrály také geopolitické faktory. Napětí mezi Íránem a Izraelem vedlo k útokům na plavidla v oblasti Hormuzského průlivu, kudy před konfliktem proudila přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Emiráty se podle dostupných informací cítily nedostatečně podpořeny ostatními producenty v regionu.
Kdo tvoří organizaci OPEC
OPEC, tedy Organizace zemí vyvážejících ropu, je sdružení států založené v roce 1960 s cílem koordinovat produkci ropy a ovlivňovat její cenu na světových trzích. Sídlo organizace se nachází ve Vídni. Hlavním cílem OPEC je regulovat objem těžby tak, aby byla zachována stabilita cen a předvídatelnost dodávek. V praxi to znamená stanovování těžebních kvót pro jednotlivé členské státy.
Mezi současné členy OPEC patří zejména státy Blízkého východu a Afriky, například Saúdská Arábie, Irák, Írán, Kuvajt, Nigérie nebo Alžírsko. Spojené arabské emiráty patřily mezi dlouhodobé členy organizace. Členem byl původně emirát Abú Zabí od roku 1967, po vzniku federace pak Spojené arabské emiráty jako celek od roku 1971.
Zatímco OPEC tvoří jádro producentů, aliance OPEC+ vznikla v roce 2016 jako širší platforma spolupráce mezi členskými státy OPEC a dalšími významnými producenty. Do OPEC+ patří mimo jiné Rusko, Kazachstán nebo Mexiko. Právě Rusko je považováno za nepsaného lídra této širší aliance vedle Saúdské Arábie.
Před současným konfliktem kontrolovala skupina OPEC+ téměř polovinu světové produkce ropy. Podle Mezinárodní energetické agentury však její podíl v posledních měsících klesl na zhruba 44 procent. Odchod Spojených arabských emirátů může tento trend ještě urychlit a oslabit schopnost aliance koordinovat globální trh.
Vliv na ceny ropy
Krátkodobě analytici neočekávají dramatický dopad na ceny pohonných hmot. Globální trh je nyní silně ovlivněn geopolitickými konflikty a omezeními přepravy v oblasti Hormuzského průlivu. Z dlouhodobého pohledu však může být situace odlišná. Oslabení jednoty kartelu znamená menší schopnost koordinovaně omezovat produkci a držet ceny ropy na vyšší úrovni.
Pokud by více států začalo navyšovat produkci mimo společné kvóty, mohlo by to vést k větší nabídce ropy na trhu. To by se postupně mohlo projevit nižšími cenami ropy a tím i levnějším benzinem a naftou, a to i v České republice. Současně ale roste riziko vyšší volatility. Slabší koordinace znamená větší kolísání cen v reakci na geopolitické události či změny poptávky.
Kdo může odejít jako další?
Rozpad nebo oslabení kartelu OPEC dlouhodobě vítají Spojené státy. Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně kritizoval OPEC za to, že podle něj uměle drží ceny ropy vysoko. Z pohledu Spojených států představuje oslabený kartel strategickou výhodu. USA jsou aktuálně největším producentem ropy na světě a nižší ceny ropy zvyšují jejich konkurenceschopnost.
Spojené arabské emiráty nejsou prvním státem, který organizaci opustil. V minulých letech odešly například Katar v roce 2019, Ekvádor v roce 2020 a Angola v roce 2024. Mezi zeměmi, které by v budoucnu mohly členství přehodnotit, se zmiňují například Kazachstán, jenž dlouhodobě těží více, než mu kvóty dovolují, nebo Nigérie, která se stále více zaměřuje na domácí zpracování ropy. Pozornost analytiků se upírá také na Venezuelu, jejíž produkce se postupně zotavuje.