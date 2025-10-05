OPEC zvýší těžbu ropy, nejvíce Rusko a Saúdská Arábie
Skupina OPEC+ od listopadu zvýší těžbu ropy o dalších 137 000 barelů denně, což je ve stejném rozsahu jako od října. Skupina, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, to uvedla ve svém nedělním sdělení. Nejvíce těžbu zvýší Saúdská Arábie a Rusko.
Na zvýšení těžby se dohodlo osm zemí, a to Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstán, Alžírsko a Omán. Z těchto zemí je pět členem OPEC, zbývající tři - Rusko, Kazachstán a Omán - pouze členy rozšířené skupiny OPEC+.
Skupina producentů se v letošním roce dohodla na celkovém zvýšení těžby už o 2,6 milionu barelů denně. To odpovídá zhruba 2,5 procenta globální poptávky. Změna těžební politiky po letech škrtů má za cíl znovu získat podíl na trhu od konkurence, jako jsou američtí producenti, kteří těží surovinu z břidlicových formací.
V přípravách na nedělní schůzku měly Rusko a Saúdská Arábie, dva největší producenti ve skupině OPEC+, odlišné názory, uvedly zdroje agentury Reuters. Rusko prosazovalo mírné zvýšení produkce, stejné jako od října, aby se vyhnulo tlaku na ceny ropy a protože by kvůli sankcím uvaleným na něj za válku na Ukrajině mělo potíže těžbu zvýšit.
OPEC zvyšuje těžbu ropy
Saúdská Arábie upřednostňovala dvojnásobné, trojnásobné až čtyřnásobné zvýšení těžby, než jaké bylo nakonec dohodnuto. Znamenalo by to zvýšení o 274 000, o 411 000 nebo až o 548 000 barelů denně. Výsledkem je ale nárůst těžby o 137 000 barelů denně.
Těžební škrty v rámci OPEC+ dosáhly maxima v březnu, kdy to bylo 5,85 milionu barelů denně. Skládaly se ze tří částí: dobrovolné škrty o 2,2 milionu barelů denně, škrty o 1,65 milionu barelů denně v osmi zemích OPEC+ a další škrty o dva miliony barelů denně v rámci celé skupiny.
Osm producentů mělo cíl do konce září plně ukončit jednu část těchto škrtů, a sice snížení o 2,2 milionu barelů denně. Od října začali tito producenti odstraňovat druhou část škrtů, tedy tu v objemu 1,65 milionu barelů denně, a sice rozhodnutím zvýšit těžbu o 137 000 barelů denně.