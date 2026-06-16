Strnad proniká do ukrajinských továren. CSG tam nechá vyrábět klíčovou součástku
- Holding jednoho z nejbohatších Čechů prohlubuje svůj byznys na Ukrajině.
- Pomohla k tomu v pondělí uzavřená dohoda na veletrhu zbrojařů v Paříži.
- CSG nechá v Ruskem napadené zemi pod licencí své společnosti AviaNera Technologies vyrábět pohonné jednotky do dronů.
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada si otevřel dveře k nastartování výroby proudových motorů na území Ukrajiny. Na jednom z největších světových veletrhů zbrojařů, který se v tomto týdnu koná v Paříži, se dohodla jeho společnost AviaNera Technologies s ukrajinskou Ukrainian Armor (Ukrajinska Bronetechnika) na rozšíření spolupráce.
Vůbec první partnerství mezi oběma společnostmi započalo teprve loni v listopadu. Ukrainian Armor dostala od CSG licenci k výrobě munice, Strnadův holding za to inkasuje poplatek v nezveřejněné výši.
Už nyní jde o tisícovky motorů ročně
V Paříži uzavřely dohodu o strategickém partnerství zaměřenou na posílení spolupráce v oblasti vývoje a dodávek pokročilých pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy. Jejím výsledkem má být výroba, montáž a testování motorů na Ukrajině, které pod licencí CSG zajistí Ukrainian Armor.
„Bavíme se až o tisícovkách motorů ročně, které se na Ukrajině díky spolupráci vyrobí. Výrobní kapacitu můžeme nadále navyšovat podle toho, jak se bude vyvíjet válečný konflikt,“ říká pro e15 Pavel Čechal, šéf AviaNera Technologies.
Zpočátku budou vznikat ty pohonné jednotky, které už CSG do Ruskem napadené země dodává. Tedy motory s tahem (výkonem) od 900 do 1600 newtonů, po kterých je v zemi největší poptávka. „Byl to logický krok, jak spolupráci rozšířit. Chceme se stát lídrem v segmentu motorů do bezpilotních letadel, a to nejen na Ukrajině,“ dodává Čechal.
U licenční výroby je obvyklé, že výrobní závod a vybavení vlastní společnost - v tomto případě Ukrainian Armor. Držitel licence vlastní duševní vlastnictví, dokumentaci a know-how. Partner platí licenční poplatky nebo jiné sjednané platby.
„Strategické partnerství představuje důležitý krok k posílení ukrajinských schopností v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Naším cílem je vytvořit nové příležitosti pro výrobu pokročilých motorů pro tyto platformy,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrainian Armor LLC. Součástí dohody je i možné budoucí založení společného podniku. V jakém poměru v něm budou obě strany zastoupené, zatím neuvádí.
„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů. Budujeme dlouhodobou alianci, díky níž bude ukrajinský obranný průmysl ještě soběstačnější a hlouběji integrovaný do evropské bezpečnostní architektury,“ dodal Belbas.
Ukrajina je pro CSG významným trhem
CSG založilo firmu AviaNera Technologies teprve loni na podzim. Letos s ní cílí na tisícovku zhotovených motorů, které mají vygenerovat tržby zhruba na úrovni jedné miliardy korun. Zda k tomuto obratu přispějí licenční poplatky z výroby motorů na Ukrajině ještě v letošním roce, zatím není jasné. Podle Čechala by se mohly výrobní linky rozjet nejpozději v příštím roce. Ukrajina je pro CSG velmi významným trhem. Na tržbách celé skupiny, které v prvním čtvrtletí dosáhly na 37,5 miliardy korun, se podílely z necelé čtvrtiny.
Čechal má s motory do dronů či střel bohaté zkušenosti, řadu let prohluboval byznys s těmito stroji coby manažer strojírenské skupiny PBS Group. Tu chtěl akvírovat a zařadit do CSG i samotný Strnad, v tomto případě ale narazil. Česko-americký podnikatel William Didden, vlastník PBS, ji odmítl prodat. CSG nicméně později zlákala do svých řad Čechala a některé jeho spolupracovníky.