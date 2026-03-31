Strnadova CSG expanduje do Rakouska, kupuje podíl v tradičním výrobci minometů HDS
- Skupina CSG kupuje 49% podíl v rakouském výrobci minometných systémů Hirtenberger Defence Systems.
- Akvizice rozšiřuje portfolio Michala Strnada o munici ráží 60 až 120 mm a pokročilé digitální systémy řízení palby.
- Součástí strategického partnerství s maďarskou skupinou 4iG je i zvažovaný vznik společného podniku na Slovensku.
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada rozšiřuje své portfolio v klíčovém segmentu munice. Od maďarské skupiny 4iG kupuje 49% podíl ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS). Pro český holding jde o strategicky významný krok, který představuje jeho vůbec první akvizici na rakouském trhu a zároveň posiluje výrobní základnu skupiny v Evropě.
Transakce je součástí širšího partnerství mezi CSG a maďarským holdingem 4iG. Obě strany v rámci nové dohody zvažují také založení společného podniku na Slovensku. Ten by se měl v budoucnu podílet na kompletaci vybraných produktů a podpořit mezinárodní obchodní aktivity obou skupin ve střední a východní Evropě. Maďarská strana si od spolupráce slibuje upevnění role HDS jako klíčového dodavatele pro vlastní ozbrojené síly.
Rakouská společnost HDS, jejíž historie sahá až do roku 1860, se specializuje na vývoj a výrobu kompletních minometných systémů a munice v rážích 60, 81 a 120 mm. Pro CSG tato akvizice znamená vertikální integraci nového segmentu, který doplňuje její stávající produkci dělostřelecké munice velkých ráží. Součástí nákupu je i rakouský výrobní závod, což skupině umožní navýšit celkovou produkci a pružněji reagovat na vysokou poptávku po munici v rámci zemí NATO.
„Získáním podílu ve společnosti Hirtenberger Defence Systems rozšíří CSG své portfolio o další klíčový segment,“ uvedl provozní ředitel MSM Group Jiří Novotný.
Nové technologie
Kromě samotné munice získává CSG přístup k pokročilému technologickému know-how. HDS vyvíjí vlastní zaměřovací a optické technologie, podpůrné vybavení a především digitální systémy řízení palby (FCS). Tyto systémy umožňují přesné zacílení bez přímé viditelnosti a bez závislosti na externích navigačních sítích, jako je GPS. Technologie jsou navíc plně integrovatelné do moderních digitálních systémů řízení boje, což zvyšuje přesnost a rychlost nasazení jednotek v terénu.
Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie CSG zaměřené na kontrolu celého dodavatelského řetězce. Integrace rakouského výrobce umožní skupině optimalizovat výrobu komponent i finálních produktů napříč všemi svými závody. Spojením vývojových kapacit HDS a výrobní síly CSG tak vzniká komplexní dodavatel, který je schopen nabízet ucelená minometná řešení včetně logistické podpory pro evropské i globální zákazníky.