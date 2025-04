Slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, který patří pod společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, vytvoří společný podnik s řeckou státní firmou Hellenic Defence Systems (HDS). Spojení představenstvo HDS schválilo ve středu, řekl mluvčí CSG Andrej Čírtek. V závodě v řeckém Lavriu začnou firmy do dvou let, tedy do jara 2027, vyrábět trhavinu trinitrotoluen (TNT). Investice do projektu činí 80 milionů eur (zhruba dvě miliardy korun), přičemž 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) dá podle Čírtka CSG a 30 milionů eur pochází z programu ASAP Evropské unie na podporu výrobních kapacit munice v EU.