Strnad starší a italský ocelářský kolos? Jeho skupina reaguje na zprávy o miliardové transakci
- CE Industries Jaroslava Strnada popřela, že podala nabídku na převzetí italských oceláren Ilva.
- Ocelárna v Tarantu potřebuje rozsáhlé investice a kvůli ekologickým problémům jí hrozí odstavení vysokých pecí.
- Italská vláda hledá investora pro celý podnik a ve hře jsou i další zahraniční zájemci.
Česká společnost CE Industries Jaroslava Strnada v současnosti nepodala nabídku na nákup ocelářské společnosti v italském Tarantu. ČTK to sdělil mluvčí CE Industries Jaroslav Gavenda. O tom, že se CE Industries hlásí do soutěže na vstup do největších italských oceláren psala italská média. Prodej se týká zadlužené jihoitalské ocelárny Acciaierie d’Italia, dříve známé jako Ilva.
Taranto čeká nákladná ekologická transformace
„Skupina CE Industries v tuto chvíli žádnou nabídku na aktiva společnosti Ilva v Tarantu nepodala. Neexistuje tedy ani žádné rozhodnutí o rozsahu případného zájmu, který bychom mohli komentovat. Jakékoli spekulace o podobě či parametrech případné transakce jsou proto v tuto chvíli předčasné,“ řekl Gavenda.
Soutěž by měla vybrat hlavního průmyslového partnera, který uskuteční výrobní a ekologickou transformaci italských oceláren. Především závod v Tarantu čelí v posledních letech poklesu výroby kvůli nedostatečné poptávce i tlaku na snížení zátěže provozu na životní prostředí, což si zřejmě vyžádá nemalé investice. Na konci července soud v Miláně nařídil ocelárně vypnout vysoké pece, dokud provoz nebude splňovat ekologické parametry množství vypuštěných jemných polétavých prachů PM10 a PM2,5. Pece by mohly být vypnuty na začátku podzimu.
Italský ministr pro podniky Adolfo Urso v úterý oznámil, že do soutěže se vedle skupiny italských ocelářských firem, indického koncernu Jindal Steel a fondu Flacks přidal „velký evropský hráč“, aniž by upřesnil jeho název.
Itálie nechce ocelárenský podnik rozdělit
Italský podnik má své závody také v Janově a Novi Ligure na severu země. Ty jsou ale menší než ocelárna v Tarantu. Podle předchozích informací měli někteří účastníci v soutěži zájem pouze o část firmy a jejích závodů. Italská vláda ale preferuje řešení, které by nevedlo k rozporcování společnosti.
Strnad by přitom nebyl jediným českým podnikatelem, který by v posledních letech investoval do oceláren v zahraničí. V roce 2024 koupila EP Corporate Group Daniela Křetínského 20procentní podíl v ocelářské divizi německé společnosti Thyssenkrupp. Křetínský měl zájem podíl v divizi Thyssenkrupp Steel Europe zvýšit až na 50 procent. Nakonec tak ale neučil a loni se s německou společností dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět.
O CE Industries dříve analytici a média také spekulovali jako o možném kandidátovi na převzetí ocelárny Liberty Ostrava. Skupina již v podniku financovala provoz dvou závodů. Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet, a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za 3,01 miliardy korun novému majiteli, teď podnik působí pod názvem Nová Huť.
Holding CE Industries podniká ve více oborech, například v železničním strojírenství, v energetice, v recyklaci odpadu a také v potravinářství a drogerii.