Trh čeká víc ropy z Blízkého východu, Írán ale znejistěl investory svým novým plánem
- Ropa byla ve čtvrtek nejníž od února díky očekávanému návratu dodávek z Perského zálivu.
- Odpoledne ale ceny obrátily vzhůru.
- Trh znejistila zpráva, že Írán chce zpoplatnit průjezd Hormuzským průlivem.
Ceny ropy se ve čtvrtek pohybovaly kolem nejnižší hodnoty od konce února, tedy od doby před zahájením americko-izraelských úderů na Írán. Trhy totiž očekávají růst dodávek z Blízkého východu. Odpoledne však začala cena růst po zprávě listu The Wall Street Journal (WSJ), že Írán chce získat miliardy dolarů z poplatků za využívání Hormuzského průlivu.
Kolem 17:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,4 procenta nad 74,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 1,8 procenta a prodávala se za téměř 71,60 USD za barel.
Americký ministr energetiky Chris Wright uvedl, že objem přepravy přes Hormuzský průliv se blíží úrovni z doby před začátkem války. Za uplynulý den bylo podle něj průlivem přepraveno nejméně 20 milionů barelů. Upozornil ale, že průliv je potřeba odminovat, což omezí počet proplouvajících lodí, a zdůraznil, že ropa bude na tankerech průlivem proudit i v případě, že nevydrží dohoda uzavřená minulý týden, která tuto vodní cestu znovu otevřela.
Rostoucí nabídka ropy z Íránu a dalších zemí Blízkého východu snížila ceny fyzických dodávek ropy po celém světě. Írán se chystá zvýšit prodej díky dočasnému přerušení amerických sankcí. Banka Goldman Sachs ale uvedla, že výrazné zvýšení íránské produkce neočekává, a to ani v případě, že by zmírnění amerických sankcí trvalo i po 21. srpnu, kdy má podle současného rozhodnutí skončit jejich platnost. Hlavním odběratelem íránské ropy bude pravděpodobně Čína, protože sankce EU a Británie vůči íránské ropě a plavidlům zůstávají v platnosti, uvedla agentura Reuters.
WSJ napsal, že Írán usiluje o vytvoření systému zpoplatnění Hormuzského průlivu, který by podle odhadů mohl přinést až 40 miliard dolarů ročně. Teherán navrhuje vybírat poplatky za bezpečnostní a environmentální služby v této námořní trase a inspirovat se chce například tureckým modelem v Dardanelách, kde se vybírají poplatky za průjezd.
Podle informovaných zdrojů by nový mechanismus také posílil kontrolu Íránu nad strategickou vodní cestou. Teherán se snaží získat podporu pro tento plán nejen mezi státy Perského zálivu, ale také u dalších partnerů v regionu a v Číně a počítá s jejich zapojením do sdílení výnosů.