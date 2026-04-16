UCED z Creditas získal povolení pro paroplynovou elektrárnu v Chomutově
- Energetická společnost UCED z investiční skupiny Creditas získala stavební povolení pro stavbu nové paroplynové elektrárny v Chomutově.
- Rozhodl o tom Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který rozhodnutí zveřejnil na úřední desce.
- Upozornil na to ve čtvrtek server Ekonomický deník.
Město má elektrárna podle předchozích vyjádření firmy UCED zásobovat teplem a elektrickou energií a částečně tak nahradit dosavadní dodávky z uhelné teplárny v Prunéřově.
UCED získal po 15 měsících od zahájení stavebního řízení povolení na energetický zdroj o elektrickém výkonu 240 až 300 megawattů (MW). Vzniknout má v areálu chomutovské teplárny Actherm.
Povolení podle Ekonomického deníku zahrnuje také souhlas s připojením k vysokotlakému plynovodu a k elektrizační soustavě. Součástí nového zdroje budou tři plynové turbíny a jedna parní turbína. Počítá se také s využitím tepla, a to v rozsahu 40 MWt. Chlazení pak mají zajistit ventilátorové chladicí věže s čerpadly chladicí vody.
UCED musí splnit podmínky města
UCED bude podle rozhodnutí muset ještě splnit podmínky, které si vyžádalo město. Jde o omezení dopadu těžké nákladní dopravy na obyvatele či měření emisí. Další podmínky byly do povolení zařazeny na žádost Povodí Ohře, ČEZ Distribuce a telekomunikačních operátorů. UCED rovněž musí dodržet podmínky stanovené ministerstvem životního prostředí.
Nepůjde o jediný investiční projekt v areálu chomutovské teplárny. DESÚ už dříve povolil výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).
Skupina UCED při přípravě projektu v roce 2023 uvedla, že nový zdroj bude pohánět zemní plyn s příměsí vodíku. Do budoucna by podle plánů firmy mohla přejít zcela na vodík. Podle tehdy zveřejněné dokumentace by měl zdroj fungovat až 4500 hodin ročně. Sloužit by měl také k udržování výkonové rovnováhy v síti.
Skupina Creditas se zaměřuje na dlouhodobé investice, podniká zejména ve finančních službách, v energetice a realitách. Zakladatelem je podnikatel Pavel Hubáček.
V energetice Creditas působí od roku 2013. Její energetická divize UCED investuje v energetickém průmyslu v Česku a na Slovensku. V Česku je čtvrtým největším distributorem energií, její soustavy zásobují přes 7000 stálých odběratelů. V roce 2023 zaznamenala společnost UCED zisk EBITDA přes 2,2 miliardy korun.