Miliardář Hubáček chystá obří nabídku drobným investorům. Na své si přijdou notoričtí střádalové
- Skupina Unicapital miliardáře Pavla Hubáčka získala od ČNB souhlas k velkému dluhopisovému programu.
- Dluhopisy jsou určeny drobným i kvalifikovaným investorům.
- Objemem jde o mimořádný program, kterému se letos vyrovnala pouze emise zbrojařské skupiny Czechoslovak Group.
Skupina Unicapital miliardáře Pavla Hubáčka si otevřela prostor pro vydání velkého balíku bondů. Prostřednictvím firmy Creditas Invest ze skupiny získala souhlas regulátora k emisi bondů, kterou se může měřit s největšími emitenty v zemi. Pro Hubáčkovo impérium nepůjde ani zdaleka o první zkušenost s tuzemským dluhopisovým trhem. Část minulých emisí skončila mimo jiné v portfoliích klientů Banky Creditas. Česká národní banka dala bondům zelenou v polovině prosince.
„Emise je určena retailovým i kvalifikovaným investorům. Ale největší objem pravděpodobně nakupují zákazníci Banky Creditas,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Pro Creditas Invest jde dokonce o druhý dluhopisový prospekt tohoto roku. V lednu získala souhlas s vydáním bondů v objemu až sedmi miliard korun. Hned dvě emise z tohoto programu s nominálem deseti tisíc korun, a tedy cílící především na drobné investory, má aktuálně v nabídce Banka Creditas ze skupiny. Emise jsou úročeny i více než sedmi procenty.
