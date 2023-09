Pavel Hubáček | Banka Creditas | Miliardáři | e15.cz

Hubáčkem vlastněná investiční skupina Creditas zaznamenala za rok 2022 rekordní hospodářský výsledek 5,1 miliardy korun. Největší podíl na tomto zisku měla energetická divize a Banka Creditas, která si připsala čistý zisk 1,6 miliardy korun. Hubáček přidal před rokem do portfolia druhou banku – Max banku. Na začátku letošního roku rozšířil své impérium, když do svého fondu Green koupil čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii. Daří se také jeho developerské divizi CREDITAS Real Estate, která cílí na to být lídrem v nájemním bydlení. Pavel Hubáček je rovněž majitelem legendárního Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.