Vedení odborového svazu KOVO obhájil Roman Ďurčo, sjezd prodloužil funkční období
- Nejsilnější odborový svat KOVO povede v dalších pěti letech dosavadní předseda Roman Ďurčo, kterého delegáti sjezdu zvolili v prvním kole volby.
- Do vedení nejpočetnějšího odborového svazu v Česku nově nastupují místopředsedové Rudolf Procházka a Josef Polášek.
- Nově zvolené vedení se plánuje zaměřit na posílení členské základny a na aktuální výzvy, jako jsou důchodová reforma nebo emisní povolenky.
Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho dnes zvolili odboráři a odborářky na dalších pět let. Do místopředsednických funkcí si poprvé vybrali Rudolfa Procházku a Josefa Poláška.
Třídenní sjezd začal ve čtvrtek. Svaz KOVO je se 65 tisíc odboráři v Česku nejpočetnější. V posledních čtyřech letech mu přibylo podle Ďurča 16.000 členů, úbytek členské základny to ale nedorovnalo.
„Čeká nás spousta práce. V novém složení se poprvé zítra (v sobotu ráno) sejde nové výkonné vedení,“ uvedl Ďurčo. Jednou z priorit svazu do dalších let je posílit členskou základnu. „Víme, že to není úplně ideální. Zaměříme se na práci s mladými a další výzvy jako důchodová reforma, důchod náročných profesí, emisní povolenky,“ řekl na tiskové konferenci předák.
Sjezd schválil také změnu stanov. Dosavadní čtyřleté období se prodlužuje na pět let. Další volby by tak měly být v roce 2031. Podle staronového předsedy delegáti a delegátky vyslyšeli výzvy z regionů.
Padesátiletý Ďurčo vstoupil do odborů v roce 1998 ve společnosti Vítkovice Steel. Od roku 2012 byl místopředsedou základní organizace, o tři roky později se stal jejím předsedou. Předsedou svazu KOVO je od roku 2022. Sjezd ho dnes znovu zvolil v prvním kole. Získal 92 ze 159 hlasů, tedy 58 procent.
Pětapadesátiletý Rudolf Procházka ze svazu KOVO z Hradce Králové se do vedení svazu dostal poprvé stejně jako devětatřicetiletý Josef Polášek ze Zlínského kraje. Oba uspěli ve druhém kole volby. Shodně je v něm podpořilo 85 volících, tedy asi 54 procent.