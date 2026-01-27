General Motors loni táhly do ztráty elektromobily, bilanci zachraňovaly SUV a pick-upy
- General Motors ve 4. čtvrtletí loňského roku zaznamenala ztrátu 3,3 miliardy USD, což je o 11,8 % více než před rokem.
- Ztrátu způsobily mimořádné náklady spojené s odpisem investic do elektromobilů a poklesem poptávky.
- Upravený zisk však vzrostl o 13,3 %, díky vyššímu prodeji SUV a pick-upů.
Největší americká automobilka General Motors prohloubila v loňském čtvrtém čtvrtletí ztrátu meziročně o 11,8 procenta na 3,3 miliardy USD (67,2 miliardy Kč). Výsledky negativně ovlivnily mimořádné náklady v souvislosti s odpisem části investic do elektromobilů, po kterých firma registruje slabší poptávku.
Upravený zisk se ale zvýšil, a to díky vyššímu prodeji cenově dostupných sportovně-užitkových vozů (SUV) a pick-upů, uvedla v úterý automobilka.
Očištěný provozní zisk se zvýšil o 13,3 procenta na 2,8 miliardy USD. Výnosy ale o 5,1 procenta klesly a dosáhly 45,3 miliardy USD.
Ztrátu způsobily hlavně mimořádné náklady v objemu více než 7,2 miliardy USD, které souvisely především s přenastavením výrobních kapacit a investic do elektromobilů. Firma tím reagovala na očekávaný pokles poptávky po elektrických vozech i na změnu politiky americké vlády, včetně ukončení spotřebitelských pobídek a zmírnění emisních regulací.
V letošním roce firma očekává očištěný provozní zisk v rozmezí 13 miliard až 15 miliard USD. Analytici v anketě společnosti LSEG dosud v průměru očekávali 13,39 miliardy USD. Loni očištěný provozní zisk činil 12,7 miliardy USD. Čistý zisk automobilka na letošek odhaduje v rozmezí 10,3 miliardy až 11,7 miliardy USD, loni činil 2,7 miliardy USD.
Automobilka také o 20 procent zvýšila výplatu čtvrtletní dividendy a schválila nový program odkupu svých akcií za šest miliard dolarů.